Kanpur News: तंदूरी खाने बैठे तो थाली में निकला 'सरप्राइज', कानपुर के नामी ढाबे में हो रहा सेहत से खिलवाड़


Kanpur News: कानपुर जिले के नामी ढाबे में उस वक्त हड़कंप मच गया. जब एक ग्राहक की थाली में तंदूरी रोटी के अंदर छिपकली निकली. रोटी खाने के बाद ग्राहक की तबीयत खराब हो गई और उन्हें उल्टियां होने लगीं.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 09, 2025, 06:51 PM IST
Kanpur News/प्रवीण पांडे: उत्तर प्रदेश के कानपुर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है.  जहां पर एक मशहूर ढाबा में ग्राहकों की सेहत के साथ बड़ा खिलवाड़ किया. आपको बता दें कि परिवार संग खाना खाने आए एक ग्राहक ने जैसे ही अपनी थाली में रखी तंदूरी रोटी तोड़ी, तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई. रोटी के अंदर से एक मरी हुई छिपकली निकली. 

कहां की है ये घटना?
दरअलस, ये घटना के चौबेपुर के पास जीटी रोड हाईवे पर बने बाजपेई रमैया ढाबा की बताई जा रही है. जहां पर एक ग्राहक की थाली में तंदूरी रोटी के अंदर छिपकली निकली. ऐसा बताया जा रहा है कि रोटी बनाने वाले कारीगर ने अनजाने में छिपकली को रोटी के साथ ही तंदूर में सेक दिया था. 

रोटी खाने के बाद ग्राहक की तबीयत खराब हो गई और उन्हें उल्टियां होने लगीं. इस घटना का वीडियो ग्राहक ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो अब तेजी से फैल रहा है. मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोग और राहगीर ढाबा संचालक पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. वहीं अब स्वास्थ्य विभाग को भी इस घटना की सूचना दी गई है, ताकि जांच कर आगे की कार्रवाई की जा सके.

आजादी के बाद यूपी बना 'किंगमेकर', देश को दिए 9 प्रधानमंत्री, देखें पहले पीएम से लेकर अब तक की पूरी लिस्‍ट

 

Kanpur News

