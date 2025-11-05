Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2989856
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

तीनों एक बाइक पर मत जाओ...तीन सगे भाइयों को लोडर ने कुचला, गंगा स्नान को निकले थे, घरवालों ने बहुत किया था मना

Unnao Accident News: उन्नाव में एक बाइक पर जा रहे तीन सगे भाइयों को लोडर ने टक्कर मारकर रौंद डाला जिससे उनकी मौत हो गई. तीनों भाई सुबह-सुबह गंगा स्नान को निकले थे. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Nov 05, 2025, 05:17 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

तीनों एक बाइक पर मत जाओ...तीन सगे भाइयों को लोडर ने कुचला, गंगा स्नान को निकले थे, घरवालों ने बहुत किया था मना

ज्ञानेंद्र प्रताप /उन्नाव: जिले में कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. तीन सगे भाई गंगा स्नान करने जा रहे थे, जिनकी सड़क हादसे में मौत हो गई. हादसा मौरावां-बिहार बक्सर मार्ग पर बिहार थाना क्षेत्र के मौलाना गांव के पास हुआ. तेज रफ्तार लोडर की टक्कर से बाइक सवार तीन भाइयों की मौत हो गई. टक्कर मारने के बाद लोडर खंती में जाकर पलट गया चालक फरार है.

बाइक को टक्कर मारने के बाद लोडर पलटा
मौरावां थानाक्षेत्र के बखतखेड़ा गांव के रहने वाले अरुण कुमार (26) पुत्र रघुनाथ, छोटे भाई सचिन (19) और छोटू (17) के साथ बाइक से कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने के लिए मंगलवार रात 9:30 बजे घर से निकले थे. बिहार-बक्सर मार्ग पर मिलना गांव के पास रात करीब एक बजे तेज रफ्तार लोडर ने बाइक में टक्कर मार दी. लोडर की गति इतनी तेज थी कि हादसे के बाद लोडर खंती में जाकर पलट गया. 

अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन नहीं बची जान
हादसे में तीनों भाई गंभीर घायल हो गए. वहां से निकल रहे राहगीरों ने तीनों भाइयों को एक जगह लहूलुहान हालत में पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी. पुलिस और स्थानीय लोगों ने तीनों को सुमेरपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. डॉक्टर ने दो को मृत घोषित कर दिया. अरुण की गर्दन लगभग 50 प्रतिशत कटी होने से उसे जिला अस्पताल फिर कानपुर हैलट रेफर किया गया. जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

घरवालों ने एक ही बाइक पर जाने को किया था मना
हादसे में दो भाइयों के चेहरे अधिक खराब होने से पुलिस काफी देर तक पहचान ही नहीं करा पाई. देर रात पहचान के बाद परिजनों को घटना की सूचना दी गई. मृतकों के भाई अर्जुन ने बताया कि तीनों भाइयों को घर वालों ने समझाया था और सुबह स्नान के लिए जाने की बात कही थी. लेकिन वह नहीं माने और बुधवार भोरपहर स्नान करने के साथ चंद्रिका माता के दर्शन करने की बात कही थी. भाई के मुताबिक आगे पीछे गांव के और लोग भी गए हुए थे.

पुलिस ने बताया 
सीओ मधुपनाथ मिश्रा ने बताया कि दो भाइयों के चेहरे अधिक खराब होने से पहले तो पहचान करने में ही दिक्कत आई. तीसरा अधिक गंभीर था. बचाने की कोशिश में उसे कानपुर ले जाया गया. वहां से लखनऊ रेफर किया लेकिन रास्ते में ही उसने भी दम तोड़ दिया. 

Watch Video: छोटे बच्चों को कभी सड़क पार करने के लिए अकेला न छोड़ें, सामने आया हादसे का रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Latest News हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

unnao accidentUnnao latest News

Trending news

unnao accident
तीनों एक बाइक पर मत जाओ... तीन सगे भाइयों को लोडर ने कुचला, गंगा स्नान को निकले थे
Ayodhya news
अवध विश्वविद्यालय ने रचा इतिहास! नेचर इंडेक्स रैंकिंग में प्रदेश में दूसरा स्थान
yeida area
यीडा सिटी में होगी नौकरियों की भरमार! सभी खाली भूखंडों पर चालू होंगी औद्योगिक इकाई
gonda news
राहुल गांधी की बुद्धि पर तरस आता है... बृजभूषण शरण सिंह का तगड़ा पलटवार
mirzapur news
मीरजापुर के नन्हे विनायक की जिंदगी दांव पर, 9 करोड़ के इंजेक्शन पर टिकी उम्मीदें
cricketer dipti sharma
क्रिकेटर दीप्ति शर्मा पर होगी नोटों की बारिश, योगी सरकार देगी करोड़ों का इनाम!
UP News
यूपी के 16 जिलों में 3.84 लाख करोड़ रुपये से बदलेगा विकास का नक्शा
Bareilly News
बरेली के ‘पानी वाले बाबा’ का कमाल..मनोना धाम में यूपी पुलिस के अफसर तक करा रहे इलाज!
Saharanpur news
सहारनपुर में दर्दनाक हादसा, खेत में पलटा ट्रैक्टर, तीन लोगों की मौके पर मौत
Agra News
इश्क और फरेब की दर्दनाक दास्तां! प्रेमिका के ब्लैकमेलिंग से टूटा PCS अभ्यर्थी सागर