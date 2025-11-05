तीनों एक बाइक पर मत जाओ...तीन सगे भाइयों को लोडर ने कुचला, गंगा स्नान को निकले थे, घरवालों ने बहुत किया था मना

ज्ञानेंद्र प्रताप /उन्नाव: जिले में कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. तीन सगे भाई गंगा स्नान करने जा रहे थे, जिनकी सड़क हादसे में मौत हो गई. हादसा मौरावां-बिहार बक्सर मार्ग पर बिहार थाना क्षेत्र के मौलाना गांव के पास हुआ. तेज रफ्तार लोडर की टक्कर से बाइक सवार तीन भाइयों की मौत हो गई. टक्कर मारने के बाद लोडर खंती में जाकर पलट गया चालक फरार है.

बाइक को टक्कर मारने के बाद लोडर पलटा

मौरावां थानाक्षेत्र के बखतखेड़ा गांव के रहने वाले अरुण कुमार (26) पुत्र रघुनाथ, छोटे भाई सचिन (19) और छोटू (17) के साथ बाइक से कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान करने के लिए मंगलवार रात 9:30 बजे घर से निकले थे. बिहार-बक्सर मार्ग पर मिलना गांव के पास रात करीब एक बजे तेज रफ्तार लोडर ने बाइक में टक्कर मार दी. लोडर की गति इतनी तेज थी कि हादसे के बाद लोडर खंती में जाकर पलट गया.

अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन नहीं बची जान

हादसे में तीनों भाई गंभीर घायल हो गए. वहां से निकल रहे राहगीरों ने तीनों भाइयों को एक जगह लहूलुहान हालत में पड़ा देखा तो पुलिस को सूचना दी. पुलिस और स्थानीय लोगों ने तीनों को सुमेरपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया. डॉक्टर ने दो को मृत घोषित कर दिया. अरुण की गर्दन लगभग 50 प्रतिशत कटी होने से उसे जिला अस्पताल फिर कानपुर हैलट रेफर किया गया. जहां रास्ते में उसकी मौत हो गई.

घरवालों ने एक ही बाइक पर जाने को किया था मना

हादसे में दो भाइयों के चेहरे अधिक खराब होने से पुलिस काफी देर तक पहचान ही नहीं करा पाई. देर रात पहचान के बाद परिजनों को घटना की सूचना दी गई. मृतकों के भाई अर्जुन ने बताया कि तीनों भाइयों को घर वालों ने समझाया था और सुबह स्नान के लिए जाने की बात कही थी. लेकिन वह नहीं माने और बुधवार भोरपहर स्नान करने के साथ चंद्रिका माता के दर्शन करने की बात कही थी. भाई के मुताबिक आगे पीछे गांव के और लोग भी गए हुए थे.

पुलिस ने बताया

सीओ मधुपनाथ मिश्रा ने बताया कि दो भाइयों के चेहरे अधिक खराब होने से पहले तो पहचान करने में ही दिक्कत आई. तीसरा अधिक गंभीर था. बचाने की कोशिश में उसे कानपुर ले जाया गया. वहां से लखनऊ रेफर किया लेकिन रास्ते में ही उसने भी दम तोड़ दिया.

