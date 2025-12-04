Advertisement
फर्रुखाबाद में लोको पायलट की भूख हड़ताल, जानिए क्या हैं 10 सूत्रीय मांग

Farrukhabad news: र्रुखाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर चार पर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले 10 सूत्रीय मांगों को लेकर लोको पायलट 48 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 04, 2025, 01:09 PM IST
Farrukhabad news
Farrukhabad news

फर्रुखाबाद/अरुण सिंह: यूपी के फर्रुखाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर चार पर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले 10 सूत्रीय मांगों को लेकर लोको पायलट 48 घंटे की भूख हड़ताल पर बैठे. बता दें कि रेलवे में लोको पायलटो की मांगे काफी समय से लंबित पड़ी है. इसी को लेकर ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन भारतीय रेलवे के लोको पायलटो ने 48 घंटे की भूख हड़ताल की है.

मांगों को लेकर नारेबाजी
यह हड़ताल गुरुवार सुबह 10 बजे तक चली. फर्रुखाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पर भी लोको पायलट केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर हड़ताल पर बैठे. उन्होंने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी भी की. भूख हड़ताल पर बैठे लोको पायलट सुरेंद्र सिंह ने बुधवार शाम को. बताया कि ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के आवाहन पर यह हड़ताल 48 घंटे की चल रही है. उन्होंने कहा ट्रेनों का संचालन भी किया जा रहा है. जिस पायलट की ड्यूटी होती है. वह अपनी ड्यूटी करता है. अन्य पायलट हड़ताल पर रहते हैं. 

क्या हैं मांग?
उन्होंने बताया काफी लंबे समय से सरकार से TA में 25% की बढ़ोतरी, किलोमीटर के भत्ते में नियमानुसार 70% आयकर मुक्त रखना, मेल एक्सप्रेस 6 घंटे का, मालगाड़ी 8 घंटे की अधिकतम ड्यूटी रात्रि में सुनिश्चित की जाए, रात्रि ड्यूटी अधिकतम दो करने, 36 घंटे में रनिंग स्टाफ को मुख्यालय वापस लाने सहित उनकी 10 मांगे हैं. इसी को लेकर वह लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं. गुरुवार की सुबह 48 घंटे पूरे हो जाएंगे. 

उन्होंने बताया पूरे देश में लोको पायलटों द्वारा यह हड़ताल की जा रही है. बताया पायलट भूखे रहकर अपनी ड्यूटी कर ट्रेनों का संचालन कर रहे हैं. इस दौरान शाखा सचिव पवन कुमार, मनराज मीणा, रजकिशोर कुमार, सुभाष कुमार, मुकेश कुमार, विपिन कुमार, संतोष कुमार, सुरेंद्र कुमार, अशोक कुमार, रामकुमार वर्मा, रामसागर यादव, सचिन कुमार, राजेश सिंह, अमित कुमार, श्यामवीर सिंह, मुकेश कुमार सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे.

Farrukhabad news

