Kanpur News: 4 शादियां...12 शिकार! दरोगा से लेकर बैंक मैनेजर तक को फंसाया; इस लुटेरी दुल्हन की कहानी कर देगी हैरान

Kanpur Looteri Dulhan News: कानपुर से लुटेरी दुल्हन का अजब-गजब कारनामा सामने आया है. यहां एक लुटेरी दुल्हन ने एक दो नहीं बल्कि चार शादियां की. जिनमें दो बैंक मैनेजर और दो दरोगा भी शामिल हैं. इन सभी से शादी करके लूट कर फरार हो गई. उसके 10 खातों में 8 करोड़ रुपये मिले हैं. खाते से पुलिस अफसरों से भी लेन-देन किए गए हैं. यहां जानिए लुटेरी दुल्हन कैसे करती थी लोगों का शिकार?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: Nov 18, 2025, 08:35 AM IST
Kanpur News
Kanpur News

Kanpur Looteri Dulhan News: इन दिनों लुटेरी दुल्हनों के कारनामे हर दिन सामने आते रहते हैं, जिसमें नए-नए पैतरे आजमाकर ये लुटेरी दुल्हनें लोगों को अपना शिकार बनाती हैं. ठीक ऐसा ही एक मामला कानपुर से सामने आया है. जहां एक दुल्हन ने शादी के जाल में फंसाकर कई लोगों से करोड़ों रुपये ऐंठ लिये. हालांकि, अब वह पुलिस की गिरफ्त में है. इस लुटेरी दुल्हन ने दो बैंक अधिकारियों समेत 12 से ज्यादा लोगों को अपने जाल में फंसा कर करोड़ों रुपये ऐंठे. 

कैसे बनाती थी अपना शिकार?
पहले वह अपने प्यार के जाल में फंसाकर रिलेशन बनाती थी. फिर रेप का केस दर्ज कराकर उनसे रकम वसूलती थी. इस मामले का खुलासा तब हुआ, जब ग्वालटोली थाने में तैनात दरोगा आदित्य कुमार लोचव ने उसकी शिकायत की. दरोगा के साथ हुए हैरेसमेंट का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने दो बार सुसाइड करने की कोशिश की. इसके बाद पुलिस ने दिव्यांशी की जांच शुरू की.

जांच में हुए चौंकाने वाले खुलासे
जब पुलिस ने आरोपी दुल्हन के खाते की जांच की, तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए. उसके खातों से मेरठ में तैनात रह चुके दरोगा, इंस्पेक्टर और सीओ तक के खातों में करोड़ों का ट्रांजैक्शन मिला. उसके गैंग में कई पुलिसकर्मी भी शामिल हैं. ये पुलिसकर्मी दिव्यांशी के पकड़े जाने के बाद दरोगा आदित्य पर समझौते का दबाव बना रहे थे.

फरवरी 2024 में हुई थी शादी
दरअसल, बुलंदशहर के बीबीनगर के आदित्य कुमार लोचव 2019 बैच के सब-इंस्पेक्टर हैं. उनकी शादी के लिए दिव्यांशी का रिश्ता आया और बताया गया कि दिव्यांशी मेरठ के मवाना में रहती है. दहेज में स्कॉर्पियो, लाखों के जेवर और धूमधाम से शादी करने की बात हुई. खूबसूरत लड़की देखकर दरोगा आदित्य और उनके परिवार ने भी हामी भर दी. फिर दोनों के परिवार वालों की रजामंदी से 17 फरवरी 2024 को आदित्य और दिव्यांशी की शादी हुई.

कैसे हुआ गोरखधंधे का खुलासा?
आरोप है कि शादी के बाद दिव्यांशी बीएड और सीटेट की तैयारी का हवाला देकर आदित्य के घर पर नहीं रुकती थी. जब वह घर आती थी तो अपने मोबाइल फोन से गूगल-पे, फोन-पे समेत अन्य यूपीआई ऐप डिलीट कर देती थी. जब आदित्य ड्यूटी पर होता तो दिव्यांशी उनसे ऑनलाइन रुपये मांगती. इस पर दरोगा आदित्य को शक हुआ. शादी के चार महीने बाद वह छुट्टी पर घर आए, तब दिव्यांशी भी घर पर ही थी. 

आदित्य ने अपनी शिकायत में कहा कि मैंने जैसे ही उसका मोबाइल लिया तो उसने सभी यूपीआई डिलीट कर दिया. जब मैंने ऐप चेक किए, तो मेरे होश उड़ गए. ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में 10 से ज्यादा खातों में करोड़ों का ट्रांजैक्शन किया गया था. खातों के बारे में पूछने के बाद दिव्यांशी ने झगड़ा शुरू कर दिया और मायके चली गई.

दरोगा पति पर भी लगाए आरोप
25 नवंबर को कानपुर पुलिस कमिश्नर ऑफिस अखिल कुमार में दिव्यांशी ने खूब हंगामा किया. उसने ग्वालटोली थाने में तैनात अपने पति आदित्य पर परेशान करने और 14.50 लाख रुपये हड़पने का आरोप लगा दिया. दिव्यांशी ने कहा कि दरोगा पति के कई महिलाओं से अवैध संबंध हैं. वो सोशल मीडिया पर लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाता है. इसके बाद उनसे दोस्ती कर शारीरिक संबंध बनाता है. फोटो-वीडियो निकालकर महिलाओं को ब्लैकमेल करता है.

दरोगा ने लगाए संगीन आरोप
दरोगा आदित्य की पत्नी दिव्यांशी की शिकायत और दरोगा के पक्ष रखने के बाद पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने मामले में जांच बैठा दी थी. जिसके बाद दरोगा से समझौते के नाम पर दिव्यांशी ने एक करोड़ की डिमांड की थी. फिर दरोगा ने दिव्यांशी चौधरी के खिलाफ सैकड़ों साक्ष्य पुलिस अधिकारियों को दिए, जिनसे यह साबित हुआ कि दिव्यांशी ब्लैकमेलर है. 

दरोगा आदित्य ने अफसरों को बताया कि दिव्यांशी चौधरी के लिए पुलिस के कई अधिकारी काम करते हैं. मेरठ में तैनात रहे कई अधिकारियों के खातों में करोड़ों के ट्रांजैक्शन से इस बात का खुलासा होता है. दिव्यांशी के करीब 10 खाते हैं, जिनमें वह पैसों का हेर-फेर करती है.

पुलिस की गिरफ्त में लुटेरी दुल्हन
इसमें एक रिटायर्ड सीओ के साथ एडीजी जोन मेरठ के कार्यालय में रेडियो ऑपरेटर के पद पर तैनात दरोगा भी दिव्यांशी की पैरवी के लिए आ चुके हैं. दिव्यांशी ने 3 सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ रेप केस कराया था, लेकिन सभी मामलों में समझौता हो गया. इसके साथ ही कई लोगों के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कराईं, जिनमें फाइनल रिपोर्ट लग चुकी है. लुटेरी दुल्हन के 10 खातों में 8 करोड़ रुपये मिले हैं. अब तक उसने दो दरोगा समेत 2 बैंक मैनेजर से शादी की और लूट कर फरार हो गई. हालांकि, अब लुटेरी दुल्हन पुलिस की गिरफ्त में है. 

