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Gas Cylinder Price UP: यूपी के शहरों में LPG सिलेंडर की नई कीमतें जारी, घर बैठे तुरंत जानें कहां कितना है रेट?

LPG Gas Cylinder Price Today: देशभर में इन दिनों गैस सिलेंडर के लिए हाहाकार मचा हुआ है. इस बीच घरेलू सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में ₹218 तक का इजाफा हुआ है. ऐसे में जानिए उत्तर प्रदेश के हर शहर में LPG सिलेंडर का क्‍या रेट है आप यहां चेक कर सकते हैं. 

Written By  Preeti Chauhan|Last Updated: Jun 04, 2026, 06:50 AM IST
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Gas Cylinder Price
Gas Cylinder Price

LPG Gas Cylinder Price Today 4 June 2026: ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता ही रहा है. जिसकी वजह से भारत समेत कई देशों में एलपीजी और पेट्रोलियम उत्पादों को लेकर चिंता बढ़ गई है. हालांकि, भारत सरकार ने साफ कहा है कि घरेलू गैस की सप्लाई को लेकर किसी भी तरह की कमी नहीं है. देश की जनता से भारत सरकार ने अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें. 

आज कितनी है कीमत?
इसी बीच उत्तर प्रदेश के कई जिलों में घरेलू और कमर्शियल दोनों तरह के एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव हुआ है. ऐसे में आइए जानते हैं कि यूपी में कहां-कितने रुपये में LPG सिलेंडर मिल रहा है? 

यूपी में 4 जून 2026 को लागू कीमतों के अनुसार, 14.2 किलो घरेलू सिलेंडर की कीमत लगभग ₹900 से ₹950 के बीच हैं. आज बेशक घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत नहीं बढ़ी है, लेकिन 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 3 हजार के पार चला गया है.

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आपके शहर में गैस सिलेंडर का दाम
लखनऊ में LPG सिलेंडर ₹950.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,194.50 का मिल रहा है. आगरा में LPG सिलेंडर ₹925.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,167.50 का मिल रहा है. अलीगढ़ में LPG सिलेंडर ₹931.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,172.50 का मिल रहा है. गाजियाबाद में LPG सिलेंडर ₹910.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,113.50 का मिल रहा है. प्रयागराज में LPG सिलेंडर ₹965.50 और कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹3,266.00 का मिल रहा है.

कब घर आएगा गैस सिलिंडर?
यूपी के इन जिलों के उपभोक्ताओं पर नई कीमतों का सीधा असर पड़ेगा. ये कीमतें समय-समय बदली जा सकती हैं. लोगों से अपील है कि Indane, HP Gas या Bharat Gas की आधिकारिक वेबसाइट से नवीनतम दरों की जांच कर सकते हैं. सरकार का कहना है कि इस संकट की घड़ी में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है. भारत इस स्थिति में मजबूती से खड़ा है. गैस सिलिंडर बुक करने पर पहले की तरह ही आपके घर सिलिंडर आएगा, लेकिन ये सिलिंडर आने में थोड़ा वक्त लगेगा.

कृपया ध्यान दें
ये कीमतें अनुमानित हैं और वास्तविक बाजार मूल्य में भिन्नता हो सकती है. यहां ये भी ध्यान रखना होगा कि ये महज अनुमान है, जो सही या गलत दोनों साबित हो सकते हैं. यह जानकारी 4 जून 2026 को अपडेट की गई थी, इसलिए कीमतें थोड़ी भिन्न हो सकती हैं.

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