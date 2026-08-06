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लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की 'ठंडी' मरम्मत का वीडियो वायरल, धंसी सड़क को सुखाने के लिए लगा दिए 10 फर्राटे पंखे

Lucknow Kanpur Expressway: 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ–कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई को किया गया था. 12 दिन बाद ही उन्नाव में एक्सप्रेसवे का 100 मीटर हिस्सा धंस गया. अब उसकी मरम्मत की जा रही है.

Written ByAmitesh Pandey
Published: Aug 06, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 04:27 PM IST
लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की 'ठंडी' मरम्मत का वीडियो वायरल, धंसी सड़क को सुखाने के लिए लगा दिए 10 फर्राटे पंखे

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Amitesh Pandey

Amitesh Pandey

अमितेश कुमार पांडेय डिजिटल पत्रकार हैं और ज़ी उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड (Zee UP-UK) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर काम कर रहे हैं. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ताल्लुक रखने वाले अमितेश को मीडिया जगत में 8 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है. वे उत्तर प्रदेश की हाइपर-लोकल खबरों, क्राइम, प्रशासनिक गतिविधियों, राजनीतिक उठापटक और खेल जगत के मुद्दों पर पैनी नजर रखते हैं. खबरों की गहराई, ग्राउंड रियलिटी और तथ्य-आधारित डिजिटल कवरेज के लिए वे जाने जाते हैं.

अमितेश के पास डेस्क एडिटिंग के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों से ग्राउंड रिपोर्टिंग का भी व्यावहारिक अनुभव है. अमितेश ने उत्तर प्रदेश के तीन प्रमुख शहरों- लखनऊ, प्रयागराज और गाज़ियाबाद में जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग की है. स्थानीय प्रशासन, जनसमस्याओं और राजनीतिक हलचलों की बेहतर समझ उन्हें ज़मीनी वास्तविकताओं को सटीक रूप से प्रस्तुत करने में मदद करती है. ज़ी मीडिया से पहले उन्होंने भारत के लिडिंग हिंदी न्यूज़ पेपर अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिन्दुस्तान में काम करने का अनुभव है. अमितेश ने पत्रकारिता की पढ़ाई प्रयागराज से की है.

अमितेश पांडेय से आप amitesh.pandey@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप अमितेश से एक्स (ट्विटर) और लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं.

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