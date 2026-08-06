लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की 'ठंडी' मरम्मत का वीडियो वायरल, धंसी सड़क को सुखाने के लिए लगा दिए 10 फर्राटे पंखे

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Lucknow Kanpur Expressway: लखनऊ–कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे उद्घाटन के 12 दिन बाद ही धंस गया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद आननफानन में मरम्मत कार्य शुरू किया गया. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने प्रोजेक्ट मैनेजर को हटाकर मरम्मत कार्य तक टोल वसूली पर भी रोक लगा. अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें पेच वर्क के बाद सड़क को सुखाने के लिए 10 पंखे लगाए गए हैं.
पांचवें दिन भी जारी रहा पैचवर्क
बता दें कि करीब 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ–कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था. उद्घाटन के 12 दिन बाद ही पहली बारिश में उन्नाव में किलोमीटर संख्या 64 पर करीब 100 मीटर हिस्सा धंस गया. आननफानन में एनएचएआई ने मरम्मत के लिए पैचवर्क शुरू किया.
60 मीटर सड़क को सुखाने के लिए लगाए 10 फर्राटे पंखे
अब पैचवर्क का एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा रहा है कि 60 मीटर सड़क को सुखाने के लिए 10 फर्राटे पंखे लगाए गए हैं. ताकि मिट्टी की नमी जल्दी सूखे और मरम्मत के कार्य में तेजी लाई जा सके. वहीं, बारिश से सड़क को धंसने के लिए लंबा तिरपाल भी रखा गया है, ताकि बारिश हो तो सड़क को ढंका जा सके. इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है. इसमें तरह तरह के कमेंट आ रहे हैं.
NHAI ने प्रोजेक्ट मैनेजर को हटा दिया था
लोग सरकार को घेरने की भी कोशिश कर रहे हैं. साथ ही एनएचएआई और निर्माण एजेंसी को भी निशाने पर लिया जाएगा. गौरतलब है कि एक दिन पहले ही लखनऊ–कानपुर एक्सप्रेसवे धंसने के मामले में एनएचएआई का एक्शन देखने को मिला था. एनएचएआई ने परियोजना निदेशक नकुल प्रकाश वर्मा को हटा दिया था, उनकी जगह बरेली के परियोजना निदेशक नवरत्न को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है.
मरम्मत कार्य तक टोल वसूली पर लगी रोक
मरम्मत कार्य किए जाने तक लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर वाहनों से टोल नहीं वसूला जाएगा. एनएचएआई के अगले आदेश तक टोल वसूली पर रोक लगी रहेगी. साथ ही आईआईटी खड़कपुर को लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे की जांच करेगी. एक सप्ताह बाद टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. इसके बाद कार्रवाई की जाएगी. वहीं, लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर वर्तमान में पांच किलोमीटर का डायवर्जन किया गया है. इसके तहत जाम की स्थिति बनी हुई है. साथ ही वाहनों की संख्या में पहले की तुलना में कम हुई है.
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