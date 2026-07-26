Lucknow-Kanpur Expressway उद्घाटन के 12वें दिन धंसा, पहली ही बारिश में ₹4200 करोड़ के हाईटेक एक्सप्रेसवे की खुली पोल

13 जुलाई को हुआ था उद्घाटन

बता दें कि 13 जुलाई को 63 किलोमीटर लंबे कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया था. बड़े ही हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में NHAI ने दावा किया था कि ये अब तक के सबसे हाईटेक एक्सप्रेसवे में से एक है. इसके आलावा सबसे मजबूत एक्सप्रेसवे में से एक है, लेकिन इस हाईटेक एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के 12 दिन में ही सड़क धंस गई.