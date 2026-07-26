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Lucknow-Kanpur Expressway उद्घाटन के 12वें दिन धंसा, पहली ही बारिश में ₹4200 करोड़ के हाईटेक एक्सप्रेसवे की खुली पोल

Lucknow Kanpur Expressway: 63 किलोमीटर लंबे कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे का 13 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और सीएम योगी ने उद्घाटन किया था. पहली ही बारिश में सभी दावे फेल हो गए.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Jul 26, 2026, 05:21 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 09:12 PM IST
Lucknow-Kanpur Expressway उद्घाटन के 12वें दिन धंसा, पहली ही बारिश में ₹4200 करोड़ के हाईटेक एक्सप्रेसवे की खुली पोल
Image Credit: जी न्यूज संवाददाता

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