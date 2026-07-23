/सिर्फ 1 घंटे में लखनऊ टू कानपुर, एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरेंगी रोडवेज बसें, घटा किराया; देखें स्टॉप वाइज नई रेट लिस्ट

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Lucknow-Kanpur Expressway Bus Fare: लखनऊ-कानपुर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पर आपका सफर और शानदार होने वाली है. जल्द ही नए लखनऊ-कानपुर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पर रोडवेज की बसें फर्राटा भरेंगी. किराया भी कुछ खास नहीं होगा. परिवहन निगम ने संशोधित किराया सूची जारी कर दी है. कानपुर एक्सप्रेसवे रूट की रोडवेज बसों का किराया घटाया है.
कानपुर एक्सप्रेसवे रूट की रोडवेज बसों का किराया घटा
परिवहन निगम ने साधारण बस का किराया 151 रुपये तय किया है, जबकि पुराने हाईवे रूट की बसों का किराया 123 ही रहेगा. एसी बसों का किराया बाद में बताया जाएगा. जानकारी के मुताबिक, इस रूट पर शुरुआत में करीब 15 बसें चलाई जाएंगी. इसके लिए सभी डिपो से बसों की टाइम टेबल मांगी गई है. इसी हफ्ते बसों का संचालन शुरू होने की उम्मीद है. आलमबाग बस अड्डे से कानपुर जाने वाली बसें रास्ते में चार जगहों पर रुकेंगी.
यात्रियों का बचेगा काफी समय
जिन स्टॉप पर यात्री बस में चढ़ और उतर सकेंगे, उनमें मोहनलालगंज कट (20 किमी) (42 रुपये), बनी कट (24 किमी) (51 रुपये), उन्नाव कट (64 किमी) (110 रुपये), आजाद मार्ग (73 किमी) (129 रुपये) और कानपुर (90 किमी) (151 रुपये) हैं. अभी पुराने हाईवे से लखनऊ से कानपुर जाने में 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं. नए एक्सप्रेसवे पर यही सफर करीब 1 से 1.15 घंटे में यात्री तय कर पाएंगे. इससे यात्रियों का समय तो बचेगा ही, साथ में सफर भी आसान हो जाएगा.
जानिए किया बोले अधिकारी?
सोमवार को जारी सूची में कानपुर तक का किराया 155 रुपये तय किया गया था, लेकिन अब इसे घटाकर 151 रुपये कर दिया गया है. वहीं पुराने हाईवे मार्ग से संचालित बसों का किराया 123 रुपये ही रखा गया है. परिवहन निगम के अधिकारियों का कहना है कि लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे से यात्रा करने पर यात्रियों का लगभग 45 से 50 मिनट का समय बचेगा. तेज और सुविधाजनक यात्रा के इच्छुक यात्री 151 रुपये का टिकट लेकर एक्सप्रेसवे रूट की बसों में सफर कर सकेंगे. जबकि कम किराये में यात्रा करने वालों के लिए पुराने हाईवे मार्ग का विकल्प 123 रुपये में उपलब्ध रहेगा.
आपको बता दें, 13 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लखनऊ-कानपुर के बीच बने 63 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था.
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