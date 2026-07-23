/सिर्फ 1 घंटे में लखनऊ टू कानपुर, एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरेंगी रोडवेज बसें, घटा किराया; देखें स्टॉप वाइज नई रेट लिस्ट

जानिए किया बोले अधिकारी?

सोमवार को जारी सूची में कानपुर तक का किराया 155 रुपये तय किया गया था, लेकिन अब इसे घटाकर 151 रुपये कर दिया गया है. वहीं पुराने हाईवे मार्ग से संचालित बसों का किराया 123 रुपये ही रखा गया है. परिवहन निगम के अधिकारियों का कहना है कि लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे से यात्रा करने पर यात्रियों का लगभग 45 से 50 मिनट का समय बचेगा. तेज और सुविधाजनक यात्रा के इच्छुक यात्री 151 रुपये का टिकट लेकर एक्सप्रेसवे रूट की बसों में सफर कर सकेंगे. जबकि कम किराये में यात्रा करने वालों के लिए पुराने हाईवे मार्ग का विकल्प 123 रुपये में उपलब्ध रहेगा.