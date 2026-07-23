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सिर्फ 1 घंटे में लखनऊ टू कानपुर, एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरेंगी रोडवेज बसें, घटा किराया; देखें स्टॉप वाइज नई रेट लिस्ट

Lucknow-Kanpur Expressway Bus Fare: लखनऊ-कानपुर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों के लिए गुड न्यूज है. यहां कानपुर एक्सप्रेसवे रूट की रोडवेज बसों का किराया घटा दिया गया है. परिवहन निगम ने संशोधित किराया सूची जारी कर दी है.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 23, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:33 AM IST
सिर्फ 1 घंटे में लखनऊ टू कानपुर, एक्सप्रेसवे पर फर्राटा भरेंगी रोडवेज बसें, घटा किराया; देखें स्टॉप वाइज नई रेट लिस्ट
Image Credit: Lucknow-Kanpur Expressway Bus Fare

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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