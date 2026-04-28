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मैनपुरी में रफ्तार का कहर! अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को उड़ाया, महिला समेत तीन की मौत

Mainpuri Accident News: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में रफ्तार का कहर देखने को मिला है. यहां एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक पर जा रहे तीन लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में एक महिला भी शामिल है.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 28, 2026, 01:39 PM IST
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सड़क हादसे में 3 की मौत
सड़क हादसे में 3 की मौत

अतुल कुमार/मैनपुरी: मैनपुरी में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने तीन जिंदगियां छीन लीं. तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार महिला समेत तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है. 

क्या है पूरी घटना
घटना शहर कोतवाली क्षेत्र के देवी रोड स्थित शीतला माता मंदिर के पास की है. बताया जा रहा है कि फिरोजाबाद जनपद के मोहल्ला ककरऊ निवासी धर्मेंद्र सिंह (50) अपनी पत्नी बेबी और साले संजय सिंह (40) के साथ बाइक से मैनपुरी के गांव ताबेपुर जा रहे थे. उन्हें परिवार में एक रिश्तेदार की अंत्येष्टि में शामिल होना था. 

कैसे हुआ हादसा
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जैसे ही उनकी बाइक शीतला माता मंदिर के पास पहुंची, तभी सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े और मौके पर ही दम तोड़ दिया. 

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पुलिस ने मौके पर पहुंच शुरू की कार्रवाई
हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.

SSP खुद मौके पर पहुंचे
घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद भी मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और फरार वाहन चालक की जल्द गिरफ्तारी के आदेश दिए. 

पुलिस ने आसपास लगे CCTV खंगालने शुरू किये
पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि हादसे के जिम्मेदार वाहन की पहचान की जा सके. प्रारंभिक जांच में तेज रफ्तार और लापरवाही को हादसे का कारण माना जा रहा है. 

इस दर्दनाक घटना से मृतकों के परिवारों में कोहराम मच गया है. परिजन गहरे सदमे में हैं और पूरे इलाके में शोक की लहर है. पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपी को पकड़ने का भरोसा जताया है. 

ये भी पढ़ें: भीषण दर्दनाक हादसे में 3 युवकों की मौत, ट्रैक्टर- ट्रॉली में पीछे से जा भिड़ी स्कॉर्पियो, मची चीख पुकार

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