BSF जवान ने पत्नी की फावड़े से की हत्या, अवैध संबंध के शक में उठाया खौफनाक कदम, मैनपुरी में सनसनीखेज वारदात

अतुल सक्सेना/मैनपुरी: मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र के भूरेपुर गांव में पत्नी की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जम्मू-कश्मीर में बीएसएफ में तैनात सैनिक संजेश छुट्टी लेकर अपने घर आया था. आरोप है कि पत्नी नीतू के दूसरे पुरुषों से अवैध संबंध होने के शक में सैनिक ने उसके सिर पर फावड़े से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया. घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई. वारदात की जानकारी मिलते ही मृतका के मायके पक्ष के लोग और ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. गुस्साए लोगों ने आरोपी सैनिक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी, घायल सैनिक को पुलिस ने किसी तरह भीड़ से बचाया. इस दौरान पुलिस और ग्रामीणों के बीच नोकझोंक भी हुई.