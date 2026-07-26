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BSF जवान ने पत्नी की फावड़े से की हत्या, अवैध संबंध के शक में उठाया खौफनाक कदम, मैनपुरी में सनसनीखेज वारदात

Mainpuri news: जम्मू-कश्मीर में बीएसएफ में तैनात सैनिक छुट्टी पर घर आया था. पत्नी के अवैध संबंध होने के शक पर फावड़े से वारकर मौत के घाट उतार दिया.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Jul 26, 2026, 05:50 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 05:50 PM IST
BSF जवान ने पत्नी की फावड़े से की हत्या, अवैध संबंध के शक में उठाया खौफनाक कदम, मैनपुरी में सनसनीखेज वारदात
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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