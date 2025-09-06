Mainpuri News: तुमने कचरा क्यों फेंका... कहासुनी बनी खूनी संघर्ष, गोलियों की गूंज से कांप उठा पूरा गांव!

Mainpuri News/अतुल कुमार: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में कचरा डालने को लेकर हुई मामूली कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई. दो पक्षों के बीच कचरा डालने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि लाठी-डंडे और गोलियां चल गईं. इस फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया. मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और घायल को इलाज के लिए सैफई पीजीआई रेफर किया गया.

कहां की है ये घटना?

शनिवार सुबह जगरूपपुर गांव में घर के बाहर कचरा डालने से दूसरे पक्ष ने रोकटोक की. इसी बात को लेकर दोनों गुटों में कहासुनी शुरू हो गई. धीरे-धीरे विवाद इतना बढ़ा कि दोनों ओर से लाठी-डंडे चलने लगे. इसके बाद मामला और गंभीर हो गया, जब एक पक्ष की ओर से फायरिंग शुरू कर दी गई.

गोली लगने से युवक की मौत

जानकारी के मुताबिक, योगेंद्र सिंह (28) ने विवाद का विरोध किया तो भूदेव और उसके पुत्रों ने गाली-गलौज शुरू कर दी. करीब साढ़े 11 बजे दोनों गुट आमने-सामने आ गए. इसी दौरान भूदेव के गुट ने फायरिंग कर दी, जिसमें योगेंद्र सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं गांव के प्रमोद के पुत्र समेत एक अन्य व्यक्ति गोली लगने से घायल हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस कार्रवाई और जांच

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे सैफई पीजीआई रेफर कर दिया गया. बताया जा रहा है कि गोली चलाने वाला आरोपी जीतू पुलिस विभाग में तैनात है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी ने तीन पुलिस टीमों का गठन किया है.

और पढे़ं: हाथरस में पत्नी से विवाद के बाद पति की आत्महत्या की कोशिश, भीड़ ने की पिटाई, सोशल मीडिया पर LIVE वीडियो वायरल

