Mainpuri News: सरकारी गाड़ी में बियर... देवी-देवताओं पर भी अभद्र टिप्पणी, बिजली विभाग के एसडीओ का शर्मनाक कारनामा वायरल
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2897355
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

Mainpuri News: सरकारी गाड़ी में बियर... देवी-देवताओं पर भी अभद्र टिप्पणी, बिजली विभाग के एसडीओ का शर्मनाक कारनामा वायरल

Mainpuri News: मैनपुरी में एसडीओ का सरकारी गाड़ी में बियर पीते हुए वीडियो वायरल हो गया है. बताया जा रहा है कि वह नशे की हालत में न केवल दफ्तर दिखें, बल्कि अधिकारियों और देवी-देवताओं पर भी अभद्र टिप्पणियां कीं. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Aug 26, 2025, 02:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mainpuri SDO drinking beer
Mainpuri SDO drinking beer

Mainpuri News/अतुल कुमार: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में  बिजली विभाग के उपखंड अधिकारी (एसडीओ) सुखबीर सिंह का एक शर्मनाक कारनामा सामने आया है. जहां पर सरकारी गाड़ी में खुलेआम बियर पीते हुए उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.बताया जा रहा है कि नशे में धुत एसडीओ न सिर्फ दफ्तर दिखें, बल्कि अधिकारियों और यहां तक कि देवी-देवताओं पर भी अभद्र टिप्पणियां कर डालीं. 

सुखबीर सिंह फिलहाल करहल उपखंड में एसडीओ के पद पर तैनात हैं. वे हाल ही में मथुरा से ट्रांसफर होकर मैनपुरी आए थे. इस हरकत ने पूरे बिजली विभाग में हड़कंप मचा दिया है.

डीएम का बयान
जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने मामले का संज्ञान लेते हुए बिजली विभाग के उच्चाधिकारियों को तत्काल जांच कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर आक्रोश है. उनका कहना है कि सरकारी जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी का ऐसा रवैया निंदनीय है और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए.

सोशल मीडिया पर सवाल
अब देखना यह है कि वायरल वीडियो के बाद विभागीय जांच का क्या नतीजा निकलता है और क्या वास्तव में ऐसे अफसरों पर लगाम कसी जाएगी या मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा.

और पढे़ं; 

 मुझे बचाओ... यमुना नदी में डूबते लड़के की चीख, मदद के बजाय तमाशा देखते रहे लोग!

18 साल  का इंतजार हुआ खत्म...  यूपी के इस जिले को मिली नई रेल लाइन, बदलेगी पूरे जिले की तस्वीर!

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Latest News हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Mainpuri News

Trending news

Mainpuri News
सरकारी गाड़ी में बियर... बिजली विभाग के एसडीओ का शर्मनाक कारनामा वायरल
Mathura News
मुझे बचाओ... यमुना नदी में डूबते लड़के की चीख, मदद के बजाय तमाशा देखते रहे लोग!
IAS Transfer in UP:
यूपी में तबादला एक्सप्रेस फिर हुई तेज, पांच IAS अफसरों को किया इधर से उधर
Noida International Airport
एयरपोर्ट के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर गौड़ ग्रुप लाया 1400 करोड़ का हाउसिंग प्रोजेक्ट
UP News
UP के 2 शिक्षकों का कमाल,कॉन्वेंट जैसे बनाए सरकारी स्कूल, अब राष्ट्रपति देंगे सम्मान
Bareilly News
मुस्लिमों ने अपनाई हिंदू पहचान, शादियों में बजा रहे बैंड-बाजा
bijnor news
बिजनौर में ग्राम प्रधान पर लाखों रुपये के गबन का आरोप,ग्रामीणों ने डीएम से की शिकायत
Mathura News
मथुरा में 7 सेकंड में शख्स की मौत, गिरा तो दोबारा नहीं उठा,रोंगटे खड़े कर देगा VIDEO
kanpur rain alert
UP के 41 जिले भारी बारिश से होंगे सराबोर, कानपुर के लिए भी चेतावनी, जानिए आज का मौसम
jim corbett
घने जंगल के बीच रात गुजारने का मजा, जिम कार्बेट के ढिकाला जोन में एडवांस बुकिंग शुरू
;