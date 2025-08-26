Mainpuri News: सरकारी गाड़ी में बियर... देवी-देवताओं पर भी अभद्र टिप्पणी, बिजली विभाग के एसडीओ का शर्मनाक कारनामा वायरल

Mainpuri News/अतुल कुमार: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में बिजली विभाग के उपखंड अधिकारी (एसडीओ) सुखबीर सिंह का एक शर्मनाक कारनामा सामने आया है. जहां पर सरकारी गाड़ी में खुलेआम बियर पीते हुए उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.बताया जा रहा है कि नशे में धुत एसडीओ न सिर्फ दफ्तर दिखें, बल्कि अधिकारियों और यहां तक कि देवी-देवताओं पर भी अभद्र टिप्पणियां कर डालीं.

सुखबीर सिंह फिलहाल करहल उपखंड में एसडीओ के पद पर तैनात हैं. वे हाल ही में मथुरा से ट्रांसफर होकर मैनपुरी आए थे. इस हरकत ने पूरे बिजली विभाग में हड़कंप मचा दिया है.

डीएम का बयान

जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने मामले का संज्ञान लेते हुए बिजली विभाग के उच्चाधिकारियों को तत्काल जांच कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर आक्रोश है. उनका कहना है कि सरकारी जिम्मेदारी संभालने वाले अधिकारी का ऐसा रवैया निंदनीय है और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए.

सोशल मीडिया पर सवाल

अब देखना यह है कि वायरल वीडियो के बाद विभागीय जांच का क्या नतीजा निकलता है और क्या वास्तव में ऐसे अफसरों पर लगाम कसी जाएगी या मामला ठंडे बस्ते में चला जाएगा.

