इटावा में एंटी करप्शन टीम की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते हेड कांस्टेबल गिरफ्तार, आबकारी निरीक्षक फरार

इटावा न्यूज/अन्नू चौरसिया: उत्तर प्रदेश के इटावा में जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग के एक हेड कांस्टेबल को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है. इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मच गया है, जबकि एक आबकारी निरीक्षक मौके से फरार होने में सफल रहा.

क्या है पूरा मामला ?

यह मामला थाना जसवंतनगर क्षेत्र के धनुआ गांव का है, जहां शराब दुकान संचालक उदय प्रताप ने एंटी करप्शन टीम को लिखित शिकायत दी थी. शिकायत में आरोप लगाया गया कि आबकारी विभाग के कर्मचारी उससे लगातार 7 हजार रुपये की रिश्वत मांग रहे थे. रिश्वत न देने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जा रही थी.

लाइसेंस निरस्त कराने की दी जा रही थी धमकी

पीड़ित ने बताया कि आरोपित कर्मचारी उसे डराने के लिए दुकान में शराब की खाली बोतलों के ढक्कन रखकर फर्जी मामला बनाने और उसका लाइसेंस निरस्त कराने की धमकी दे रहे थे. लगातार हो रही इस अवैध मांग और मानसिक दबाव से परेशान होकर उसने एंटी करप्शन टीम से मदद मांगी.

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टीम ने बिछाया जाल, रंगे हाथ हुई गिरफ्तारी

शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम ने पूरे मामले की जांच कर एक रणनीति तैयार की. तय योजना के अनुसार जाल बिछाया गया और जैसे ही आरोपी हेड कांस्टेबल ने रिश्वत की रकम ली, टीम ने उसे मौके पर ही पकड़ लिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गई है.

आबकारी निरीक्षक मौके से फरार

कार्रवाई के दौरान आबकारी निरीक्षक विकास मौके से फरार हो गया. उसकी तलाश के लिए टीम दबिश दे रही है. अधिकारियों का कहना है कि फरार आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा. गिरफ्तार हेड कांस्टेबल के खिलाफ सिविल लाइन थाना में मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है. एंटी करप्शन टीम आरोपी से पूछताछ कर पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है.

भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश

इस कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कदम माना जा रहा है. अधिकारियों ने साफ कहा है कि रिश्वतखोरी में शामिल किसी भी कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी.

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