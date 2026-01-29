कानपुर देहात की नामी कंपनी में IT की रेड, लग्जरी बस और गाड़ियों से पहुंचे आयकर विभाग के अफसर

IT Raids in Kanpur Dehat: कानपुर देहात में एक नामी नमकीन फैक्ट्री में आयकर विभाग की रेड से हड़कंप मच गया. बताया गया कि नमकीन फैक्ट्री की तीन ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई है. आयकर विभाग ने यह छापेमारी टैक्स चोरी की आशंका में की है. आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान जरूरी दस्तावेज भी जब्त किए हैं.

रनिया औद्योगिक क्षेत्र में मचा हड़कंप

इसके अलावा आयकर विभाग की टीम ने कंप्यूटर, पेन ड्राइव, जरूरी कागजात, लेपटॉप मोबाइल भी जब्त कर लिए. कानपुर देहात के रनिया औद्योगिक क्षेत्र में आयकर विभाग की कार्यवाही से अन्य फैक्ट्री मालिकों में हड़कंप मच गया. बताया गया कि नितिन सोनी, दिनेश लाल के कंपनी के ठिकानों पर छापेमारी की गई है. विभाग की इस अचानक हुई कार्यवाही से पूरे औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों और व्यापारियों में हड़कंप मच गया.

एक साथ तीन ठिकानों पर छापेमारी

टीम ने रायपुर-गजनेर रोड स्थित फैक्ट्री की तीन अलग-अलग यूनिटों पर एक साथ छापेमारी की है. लग्जरी बस और कारों के काफिले के साथ आयकर विभाग की टीम पहुंची और छापेमारी शुरू कर दी. छापेमारी के दौरान भारी पुलिस फोर्स भी तैनात थी. साथ ही फैक्ट्री से न किसी को अंदर जाने की इजाजत थी, न ही किसी को बाहर जाने की इजाजत थी.

लग्जरी बस से पहुंचे छापेमारी करने

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, लगभग आधा दर्जन गाड़ियां और एक लग्जरी बस में सवार होकर आयकर अधिकारी श्यामपुर गांव से पेरोजोर मार्ग पर स्थित फैक्ट्री परिसर पहुंचे. टीम के साथ सुरक्षा के लिए भारी संख्या में सशस्त्र पुलिस बल भी मौजूद था. कार्यवाही शुरू होते ही फैक्ट्री के सभी प्रवेश द्वारों को सील कर दिया गया.

बही खाते और कंप्यूटर हार्ड डिस्क को कब्जे में लिया

छापेमारी के दौरान आयकर विभाग के अधिकारियों ने फैक्ट्री के कार्यालय से महत्वपूर्ण अभिलेख, बही-खाते और कंप्यूटर हार्ड डिस्क को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. कार्यवाही के दौरान फैक्ट्री मालिकों, प्रबंधकों और कर्मचारियों को परिसर के अंदर ही रोक लिया गया. अधिकारियों ने किसी भी व्यक्ति के बाहर जाने या बाहरी व्यक्ति के अंदर आने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है.

