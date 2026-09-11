कानपुर में फर्जी पान मसाला कंपनी का खुलासा, SGST की छापेमारी में मशीनें और ब्रांडेड रैपर बरामद

Counterfeit Pan Masala in Kanpur: उत्तर प्रदेश के कानपुर में राज्य वस्तु एवं सेवा कर यानी SGST विभाग ने फर्जी तरीके से चल रही पान मसाला कंपनी का खुलासा किया है. विभाग की तीन टीमों ने गुजैनी के रविदास पुरम इलाके में एक साथ छापेमारी की. करीब 10 अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर कंपनी से जुड़े दस्तावेजों और वहां मौजूद सामान की जांच की. जांच के दौरान अधिकारियों को कई ऐसी चीजें मिलीं, जिनसे कंपनी के फर्जी तरीके से संचालित होने की आशंका सामने आई.