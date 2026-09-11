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कानपुर में फर्जी पान मसाला कंपनी का खुलासा, SGST की छापेमारी में मशीनें और ब्रांडेड रैपर बरामद

Kanpur GST Raid: कानपुर के गुजैनी में एसजीएसटी टीम ने छापेमारी कर अवैध पान मसाला फैक्ट्री का पर्दाफाश किया. मौके से तीन मशीनें, तंबाकू और प्रसिद्ध ब्रांडों के नकली रैपर बरामद हुए। टैक्स चोरी के आरोप में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है.

Written ByZee Media BureauEdited ByJyoti Kumari
Published: Sep 11, 2026, 12:54 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 12:54 PM IST
कानपुर में फर्जी पान मसाला कंपनी का खुलासा, SGST की छापेमारी में मशीनें और ब्रांडेड रैपर बरामद

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