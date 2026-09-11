कानपुर में फर्जी पान मसाला कंपनी का खुलासा, SGST की छापेमारी में मशीनें और ब्रांडेड रैपर बरामद

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Counterfeit Pan Masala in Kanpur: उत्तर प्रदेश के कानपुर में राज्य वस्तु एवं सेवा कर यानी SGST विभाग ने फर्जी तरीके से चल रही पान मसाला कंपनी का खुलासा किया है. विभाग की तीन टीमों ने गुजैनी के रविदास पुरम इलाके में एक साथ छापेमारी की. करीब 10 अधिकारियों की टीम ने मौके पर पहुंचकर कंपनी से जुड़े दस्तावेजों और वहां मौजूद सामान की जांच की. जांच के दौरान अधिकारियों को कई ऐसी चीजें मिलीं, जिनसे कंपनी के फर्जी तरीके से संचालित होने की आशंका सामने आई.
किस्मत और झड़मुडी मसाला के नाम पर चल रहा था कारोबार
SGST अधिकारियों के मुताबिक, मौके पर किस्मत पान मसाला और झड़मुडी मसाला के नाम से कारोबार संचालित किए जाने की जानकारी मिली. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि यह कारोबार लंबे समय से कथित तौर पर फर्जी तरीके से चलाया जा रहा था. अधिकारियों ने कंपनी से जुड़े कागजात और वहां मौजूद सामान की बारीकी से जांच की. विभाग अब यह पता लगाने में जुटा है कि इस पूरे कारोबार का नेटवर्क कितना बड़ा है और इसमें कौन-कौन लोग शामिल हैं.
छापेमारी में तीन मशीनें और कई सामान बरामद
कार्रवाई के दौरान SGST टीम को मौके से तीन मशीनें मिलीं. इसके अलावा बड़ी मात्रा में तंबाकू और केसर भी बरामद किया गया। जांच के दौरान राजश्री, विमल जैसे चर्चित ब्रांडों के रैपर भी अधिकारियों के हाथ लगे. इन रैपर और अन्य सामान को देखकर अधिकारियों ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है. टीम बरामद सामान और मशीनों की जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इनका इस्तेमाल किस तरह किया जाता था.
लंबे समय से चल रहे कारोबार की जांच तेज
अधिकारियों को आशंका है कि यह कारोबार काफी समय से चल रहा था. ऐसे में अब जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है। SGST टीम कंपनी के दस्तावेजों, कारोबार से जुड़े रिकॉर्ड और मौके से मिले सामान के आधार पर पूरे मामले की जानकारी जुटा रही है. यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि तैयार किया गया माल कहां और किस माध्यम से भेजा जाता था.
CGST अधिकारियों को भी दी गई जानकारी
मामले की गंभीरता को देखते हुए SGST अधिकारियों ने इसकी जानकारी केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर यानी CGST विभाग के अधिकारियों को भी दी है. दोनों विभागों के बीच जानकारी साझा कर आगे की कार्रवाई की जा रही है. जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर जिम्मेदार लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.
दो लोग हिरासत में, आगे की जांच जारी
फर्जी कंपनी चलाने के आरोप में दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. अधिकारियों की पूछताछ में इस कारोबार से जुड़े कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आने की उम्मीद है. SGST की टीम यह जानने में जुटी है कि कंपनी कब से संचालित हो रही थी, इसके पीछे कौन लोग थे और बाजार में कितना माल पहुंचाया गया.