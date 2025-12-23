औरैया में 'शोले' का नजारा... साली के प्यार में पागल जीजा मोबाइल टावर पर चढ़ा, घंटों चला हाई वोल्टेज ड्रामा

गौरव श्रीवास्तव/औरेया: यूपी के औरैया जिले के सहार थाना क्षेत्र से शोले फिल्म के वीरू वाला सीन सामने आया है, जहां साली के प्यार में पागल जीजा मोबाइल टावर पर चढ़ गया. यह पूरा घटनाक्रम सहार थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव का है, जहां गांव के बाहर स्थित एक मोबाइल टावर पर एक युवक अचानक चढ़ गया. टावर पर चढ़ने वाला युवक शहरुद्दीन उर्फ शेरा बताया जा रहा है. जो अब्दुल हमीद का पुत्र है और उसकी उम्र लगभग 30 वर्ष है. साली के मनाने के बाद ही वह टॉवर से उतरा.

साली के प्यार में पागल शहरुद्दीन

बताया जा रहा है कि शहरुद्दीन अपनी साली के प्रेम में इस कदर पागल हो गया कि उसने यह खतरनाक कदम उठा लिया. शहरुद्दीन की पत्नी भी है जिससे उसका दो साल का बेटा असद है. पत्नी और बच्चा घर पर ही रहते हैं. शहरुद्दीन बीते काफी समय से अपने इस प्रेम प्रसंग को लेकर घर में लगातार विवाद और तनाव पैदा कर रहा था. शेरा परिवार को लंबे समय से परेशान कर रहा है और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है. घटना की सूचना मिलते ही सहार थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई. थाना प्रभारी रमेश सिंह, एसआई अब्दुल सत्तार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और युवक को समझाने का प्रयास शुरू किया गया. सुरक्षा के मद्देनज़र मौके पर फायर ब्रिगेड और 108 एम्बुलेंस को भी बुला लिया गया ताकि किसी भी अनहोनी से बचा जा सके.

साली के मनाने पर उतरा शहरुद्दीन

पुलिस और परिजन लगातार युवक को नीचे उतरने के लिए मनाते रहे, लेकिन वह काफी देर तक टावर से नीचे उतरने को तैयार नहीं हुआ. इस दौरान गांव में भारी भीड़ जुट गई और लोग सांस थामे पूरे घटनाक्रम को देखते रहे. कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने एक अहम कदम उठाया. पुलिस ने बेला थाना क्षेत्र से साली को मौके पर बुलवाया.

जैसे ही साली ने युवक से बात की, उसके बाद शहरुद्दीन मान गया और सुरक्षित तरीके से मोबाइल टावर से नीचे उतर आया. इसके बाद पुलिस उसे अपने साथ थाने ले गई. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और युवक से पूछताछ की जा रही है. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और लोग इस अजीबो-गरीब प्रेम प्रसंग को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं.

