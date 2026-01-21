Advertisement
डीएम बनने का झांसा देकर प्रेमिका से 71.50 लाख की ठगी, फर्जी जॉइनिंग लेटर दिखाकर दिया धोखा

Kanpur News: कानपुर जिले में ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां खुद को भावी आईएएस और कानपुर का डीएम बताने वाले युवक ने शादी का झांसा देकर प्रेमिका से 71 लाख 50 हजार रुपये की ठगी कर ली.

Jan 21, 2026, 04:39 PM IST
Kanpur News/प्रवीण पांडेय: यूपी के कानपुर जिले में ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां खुद को भावी आईएएस और कानपुर का डीएम बताने वाले युवक ने शादी का झांसा देकर प्रेमिका से 71 लाख 50 हजार रुपये की ठगी कर ली. पीड़िता की शिकायत पर कल्याणपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है.

पीड़िता का क्या कहना?
पीड़िता के अनुसार आरोपी ने पहले खुद को बैंक ऑफ बड़ौदा का फील्ड ऑफिसर बताया और नजदीकियां बढ़ाईं. बाद में उसने आईएएस बनने के बाद ही शादी करने की बात कही. भरोसा दिलाने के लिए आरोपी ने फर्जी दस्तावेज और UPSC.GOV.IN की मेल आईडी से आई बताई गई ई-मेल व्हाट्सएप पर भेजी, जिसमें खुद को एसडीएम पद पर चयनित बताया गया.

71 लाख की रकम हड़पी
आरोप है कि आईएएस इंटरव्यू और चयन प्रक्रिया के नाम पर आरोपी ने 35 लाख रुपये की मांग की. धीरे-धीरे उसने पीड़िता से 26 लाख 50 हजार रुपये नकद और करीब 600 ग्राम पुश्तैनी सोना भी हड़प लिया. कुल मिलाकर ठगी की रकम 71 लाख 50 हजार रुपये बताई जा रही है.

क्या बोले डीसीपी पश्चिमी?
DCP वेस्ट कासिम आबिदी ने बताया, कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक महिला ने मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें बताया गया है कि उसके साथ 35 लाख रुपये की ठगी की गई है. आरोप है कि युवक ने झांसा दिया कि उसका सिलेक्शन यूपीएससी में हो गया है. कानपुर में ही उसकी डीएम के पद पर नियुक्ति हुई है. महिला के द्वारा दिए गए दस्तावेजों का जांच की जा रही है और सबूते के आधार पर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है.

 

