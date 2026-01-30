लोन की किस्त ने ली जान! बैंक वालों के दबाव में आकर युवक ने लगाई फांसी, आक्रोशित परिजनों ने रोड पर लगाया जाम

अतुल कुमार/मैनपुरी: मैनपुरी में एक युवक के लिए लोन न चुका पाना जानलेवा बन गया. बैंक लोन रिकवरी वालों के लगातार दबाव में आकर युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी. इसके बाद घटना से आक्रोशित परिजनों ने रोड पर जाम लगा दिया.

हेल्पलाइन : जीवन अनमोल है. किसी को भी किसी भी कारण हताशा, निराशा या डिप्रेशन हो तो कोई भी गलत कदम उठाने से पहले सरकार के हेल्‍पलाइन नंबर +91 9630899002, +91 7389366696 पर संपर्क करें.