Kanpur News: पंडित बुलाया, मंत्र पढ़ा....कानपुर में पुलिस चौकी में प्रेमी जोड़े ने लिए 7 फेरे, 3 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग

Kanpur News: कानपुर में अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है. तीन साल से एक-दूसरे से प्रेम प्रसंग कर रहे प्रेमी जोड़े की शादी के लिए घर वाले राजी नहीं थे. पुलिस चौकी में दोनों की शादी करा दी गई.
Kanpur News: कानपुर के बिरहर चौकी परिसर में प्रेमी जोड़े की शादी कराई गई. दोनों ने एक-दूसरे को वर माला पहनाई. प्रेमी ने प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरकर सात जन्मों तक साथ रहने का वादा किया. बताया गया कि दोनों पिछले तीन साल से एक-दूसरे से प्रेम प्रसंग चल रहा था. घर वाले राजी नहीं हो रहे थे. प्रेमी जोड़े की शादी चर्चा का विषय बनी हुई है.
तीन साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग
दरअसल, साढ़ थाना क्षेत्र के हंसकर गांव रहने वाले रघुवीर कुशवाहा के बेटे विकास कुशवाहा का बिधनू थाना क्षेत्र के कठेरुआ गांव रहने वाली नंदनी प्रजापति के साथ बीते तीन वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इस बात की जानकारी जब नंदनी के घरवालों को हुई तो उन्होंने नंदनी का बाहर आना जाना बंद करा दिया. उस पर नजर रखने लगे. नंदनी रात में चोरी से प्रेमी विकास से छिपकर बात करती रही. नंदनी ने अपने घरवालों से विकास के साथ शादी करने की बात रखी पर लड़का गैर बिरादरी का होने के चलते घरवाले शादी के लिए मना कर दिया. इसपर दोनों ने घर से भागकर शादी करने का फैसला किया.
दोनों एक साथ रहने की जिद पर अड़े रहे
प्रेमी विकास नंदनी को भगाकर अपने घर ले आया. इस बात की जानकारी होते लड़की के परिजनों ने बिरहर चौकी पहुंचकर पुलिस से मामले की शिकायत की. पुलिस ने दोनों को घर से पकड़कर चौकी लेकर आई. जहां पर दोनों एक-दूसरे के साथ रहने की जिद पर अड़े रहे. यहां पर पहुंचे ग्राम प्रधान ने दोनों के परिजनों को समझाया और दोनों की शादी चौकी परिसर में स्थित मंदिर में करवाने की बात रखी. इसपर दोनों के परिजन मान गए. इसके बाद विकास ने नंदनी की मांग में सिंदूर भरकर सात जन्म तक साथ निभाने का वादा किया.
पुलिस चौकी स्थित मंदिर में लिए सात फेरे
दोनों के एक-दूसरे को वरमाला पहनाई. फेरे लेने की रस्म पूरी होने के बाद दोनों ने ग्राम प्रधान समेत परिजनों और पुलिस कर्मियों का आशीर्वाद लिया. साढ़ थाना प्रभारी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि लड़का और लड़की दोनों बालिग थे, परिजन दोनों की बिरादरी अलग होने के चलते शादी को तैयार नहीं थे. लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करना चाहते थे. इसपर दोनों ने अपनी स्वेच्छा से ग्राम प्रधान और परिजनों की मौजूदगी में बिरहर चौकी परिसर में स्थित मंदिर में शादी कर ली. इसके बाद दोनों अपने घर चले गए.
