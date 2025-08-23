Kanpur News: मारकर लटका दिया है, बचा लो....कानपुर में दामाद का खौफनाक खेल!, वीडियो कॉल पर ससुर को धमकी
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2893632
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

Kanpur News: मारकर लटका दिया है, बचा लो....कानपुर में दामाद का खौफनाक खेल!, वीडियो कॉल पर ससुर को धमकी

Kanpur Crime News: कानपुर के कल्‍याणपुर में एक विवाहिता का शव फांसी के फंदे पर लटका म‍िला. मायके वालों का आरोप है कि दामाद और उसके घर वालों ने बेटी को मारकर लटका दिया. गुस्‍साए परिजनों ने हंगामा भी किया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 23, 2025, 04:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्‍वीर
सांकेतिक तस्‍वीर

Kanpur News: कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक महिला का शव फंदे पर लटका मिला. मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्‍या का आरोप लगाया. मृतक के पिता का आरोप है कि हत्‍या से पहले दामाद ने वीडियो कॉल कर कहा कि बेटी को मारकर लटका दिया है. बचा सको तो आओ बचा लो. गुस्‍साए मायके वालों ने शव अशोक वाटिका चौराहे पर रखकर जाम लगा दिया. प्रदर्शन की सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई. पुलिस ने किसी तरह उन्‍हें शांत कराया.   

एक साल पहले हुई थी शादी 
रावतपुर थाना क्षेत्र के मसवानपुर शिवनगर निवासी राम प्रसाद तिवारी ने बताया कि बेटी दिशा उर्फ पूजा की शादी 27 फरवरी 2024 को बारा सिरोही निवासी हिमांशु पांडेय के साथ हुई थी. दोनों का 6 माह का बेटा वेदांश है. आरोप है कि शादी के बाद से ही पति हिमांशु, सास आशा पांडेय, ससुर शिव मोहन, देवर ऋषभ समेत अन्य लोगों ने दहेज में 3 तोले की सोने की चेन और 3 लाख कैश और एक बुलेट गाड़ी की डिमांड करने लगे. मांग पूरी न करने पर बेटी को आए दिन प्रताड़ित करते थे. 

ससुर और देवर अवैध संबंध बनाने को देते थे दबाव 
पिता राम प्रसाद ने बताया कि ससुराल वाले बेटी को परेशान करने लगे तो किसी तरह 2 लाख रुपये का इंतजाम कर उन्हें दिए,इसके बावजूद आरोपी ससुराल वाले बेटी को प्रताड़ित करते रहे. आरोप है कि ससुर और देवर बेटी पर अवैध संबंध बनाने का दबाव बनाते थे. बेटी ने शिकायत की, तो मामा पुत्तन अग्निहोत्री ने जबरन समझौता करा दिया. राम प्रसाद ने बताया कि शुक्रवार सुबह 9 बजे दामाद हिमांशु ने बेटी के मोबाइल से मुझे वीडियो कॉल कर कहा कि तुम्हारी बेटी को मारकर लटका दिया है. बचा सकते हो तो बचा लो. 

ससुराल वालों का मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल 
सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारा और पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. परिजनों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. ADCP कपिलदेव सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर ससुराल वालों के खिलाफ FIR दर्ज की है. तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. वहीं, अन्य लोगों की जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी. ससुराल वालों के द्वारा मृतका के साथ मारपीट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इसको पुलिस ने साक्ष्य के रूप में ले लिया है. 

यह भी पढ़ें : Kannauj News: तालग्राम महोत्सव में बड़ा हादसा, झूले से गिरकर दो चचेरे भाई हुए घायल, संचालक पर लगे ये संगीन आरोप

यह भी पढ़ें :  Kaushambi News: लव मैरिज बनी मौत! दवा लेने निकले युवक का बेरहमी से मर्डर, हत्याकांड से दहला इलाका

TAGS

Kanpur News

Trending news

Moradabad highway Expansion
121 किमी लंबा मुरादाबाद-बरेली हाईवे होगा सिक्सलेन, NHAI ने केंद्र को भेजा प्रस्ताव
Ghaziabad News
कुत्तों को खाना खिला रही युवती पर हमला, जड़ दिये थप्पड़ ही थप्पड़, वीडियो वायरल होने
Meerut Spiderman stunt
Meerut News: घंटाघर पर चढ़ा स्पाइडरमैन, उछलकूद कर किया जानलेवा स्टंट, फिर जो हुआ...
Gorakhpur News
गोरखपुर वासियों के लिए खुशखबरी, सीएम योगी देने वाले हैं दो कल्याण मंडपम की सौगात
sambhal bijali chori
संभल में बिजली चोरी का बड़ा खेल,90% घरों तक फैला था जाल, रेड में चौंकाने वाला खुलासा
Love Triangle Case
Amethi News: बीच सड़क लड़कियों का 'दंगल', बॉयफ्रेंड को लेकर एक-दूसरे पर बरसाए थप्पड़
UP Road Accident
मऊ में इनोवा डंफर में घुसी, कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति और पत्नी की मौत
Vanshika Chaudhary
किसान की बेटी का कमाल! शूटिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड, ढोल-नगाड़ों से हुआ स्वागत
Lucknow news
2027 विधानसभा चुनावों को लेकर BJP का खास प्लान, जीती-हारी सीटों को कैटेगरी में बांटा
Gorakhpur News
बाइक पर खुलेआम रोमांस करता दिखा कपल लोग बोले, “अब यही दिन देखना बाकी था।”
;