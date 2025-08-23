Kanpur News: मारकर लटका दिया है, बचा लो....कानपुर में दामाद का खौफनाक खेल!, वीडियो कॉल पर ससुर को धमकी

Kanpur News: कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक महिला का शव फंदे पर लटका मिला. मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्‍या का आरोप लगाया. मृतक के पिता का आरोप है कि हत्‍या से पहले दामाद ने वीडियो कॉल कर कहा कि बेटी को मारकर लटका दिया है. बचा सको तो आओ बचा लो. गुस्‍साए मायके वालों ने शव अशोक वाटिका चौराहे पर रखकर जाम लगा दिया. प्रदर्शन की सूचना पर मौके पर पुलिस भी पहुंच गई. पुलिस ने किसी तरह उन्‍हें शांत कराया.

एक साल पहले हुई थी शादी

रावतपुर थाना क्षेत्र के मसवानपुर शिवनगर निवासी राम प्रसाद तिवारी ने बताया कि बेटी दिशा उर्फ पूजा की शादी 27 फरवरी 2024 को बारा सिरोही निवासी हिमांशु पांडेय के साथ हुई थी. दोनों का 6 माह का बेटा वेदांश है. आरोप है कि शादी के बाद से ही पति हिमांशु, सास आशा पांडेय, ससुर शिव मोहन, देवर ऋषभ समेत अन्य लोगों ने दहेज में 3 तोले की सोने की चेन और 3 लाख कैश और एक बुलेट गाड़ी की डिमांड करने लगे. मांग पूरी न करने पर बेटी को आए दिन प्रताड़ित करते थे.

ससुर और देवर अवैध संबंध बनाने को देते थे दबाव

पिता राम प्रसाद ने बताया कि ससुराल वाले बेटी को परेशान करने लगे तो किसी तरह 2 लाख रुपये का इंतजाम कर उन्हें दिए,इसके बावजूद आरोपी ससुराल वाले बेटी को प्रताड़ित करते रहे. आरोप है कि ससुर और देवर बेटी पर अवैध संबंध बनाने का दबाव बनाते थे. बेटी ने शिकायत की, तो मामा पुत्तन अग्निहोत्री ने जबरन समझौता करा दिया. राम प्रसाद ने बताया कि शुक्रवार सुबह 9 बजे दामाद हिमांशु ने बेटी के मोबाइल से मुझे वीडियो कॉल कर कहा कि तुम्हारी बेटी को मारकर लटका दिया है. बचा सकते हो तो बचा लो.

ससुराल वालों का मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतारा और पोस्टमॉर्टम के लिए भेजा. परिजनों का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. ADCP कपिलदेव सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर ससुराल वालों के खिलाफ FIR दर्ज की है. तीन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. वहीं, अन्य लोगों की जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी. ससुराल वालों के द्वारा मृतका के साथ मारपीट का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है इसको पुलिस ने साक्ष्य के रूप में ले लिया है.

