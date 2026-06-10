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फर्रुखाबाद/अरुण सिंह: उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक शादीशुदा महिला दवा लेने के लिए निकली फिर उसके बाद वापस नहीं आई. सबसे हैरानी की बता ये हैं कि उसका फोन भी बंद हो गया है, पीड़ित पति ने अब पुलिस का दरवाजा खटखटाया है और अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है.
कहां की है ये घटना?
थाना कादरीगेट क्षेत्र के लालदरवाजा निवासी दीपक कश्यप ने अपनी पत्नी के लापता होने की शिकायत पुलिस से की है. पीड़ित पति का आरोप है कि उसकी पत्नी आरती कश्यप को एक युवक बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है.
क्या है पूरा मामला?
दीपक कश्यप ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि 7 जून 2026 को वह अपनी पत्नी और बच्चे के इलाज के सिलसिले में आगरा गया था. आरोप है कि पत्नी दवा लेने का बहाना बनाकर निकली और वापस नहीं लौटी. इसके बाद उसका मोबाइल फोन भी बंद हो गया. पीड़ित पति ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी अपने साथ करीब 30 ग्राम सोने के आभूषण और 14,440 रुपये नकद भी ले गई है. उसने श्यामनगर भीपत पट्टी निवासी रोहित श्रीवास्तव पर पत्नी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है.
कब हुई थी दोनों की शादी?
दीपक ने बताया कि उसकी शादी करीब पांच वर्ष पूर्व हुई थी और उसके दो छोटे बच्चे हैं. वह फुटपाथ पर आलू-सब्जी बेचकर परिवार का पालन-पोषण करता है. पति का कहना है कि कुछ समय पहले भी उसकी पत्नी घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन बाद में वापस लौट आई थी. उसका आरोप है कि पत्नी पिछले कई महीनों से संबंधित युवक के संपर्क में थी.
आंखों में आंसू लेकर थाने पहुंचे दीपक ने पुलिस से पत्नी की तलाश कर उसे वापस लाने की गुहार लगाई है. उसका कहना है कि दोनों बच्चे मां की याद में परेशान हैं और उनकी तबीयत भी खराब चल रही है. फिलहाल पुलिस ने प्रार्थना पत्र प्राप्त कर मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं, आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी.
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