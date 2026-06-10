क्या है पूरा मामला?

दीपक कश्यप ने पुलिस को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि 7 जून 2026 को वह अपनी पत्नी और बच्चे के इलाज के सिलसिले में आगरा गया था. आरोप है कि पत्नी दवा लेने का बहाना बनाकर निकली और वापस नहीं लौटी. इसके बाद उसका मोबाइल फोन भी बंद हो गया. पीड़ित पति ने आरोप लगाया है कि उसकी पत्नी अपने साथ करीब 30 ग्राम सोने के आभूषण और 14,440 रुपये नकद भी ले गई है. उसने श्यामनगर भीपत पट्टी निवासी रोहित श्रीवास्तव पर पत्नी को बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है.