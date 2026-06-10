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दवा लेने निकली पत्नी हुई लापता, रोते हुए पति ने कहा- दो मासूम बच्चों का क्या होगा?

Farrukhabad News: फर्रुखाबाद जिले में दवा लेने निकली एक शादीशुदा महिला लापता हो गई. पति ने एक युवक पर बहला-फुसलाकर ले जाने का आरोप लगाया है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Shailesh Yadav
Published: Jun 10, 2026, 03:08 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 03:08 PM IST
दवा लेने निकली पत्नी हुई लापता, रोते हुए पति ने कहा- दो मासूम बच्चों का क्या होगा?
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

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