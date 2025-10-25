Advertisement
कानपुर में मोबिल ऑयल फैक्‍ट्री में भीषण आग, कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दीं आग की लपटें

Kanpur News: जानकारी के मुताबिक, महाराजपुर थाना क्षेत्र के तिलसहरी बुजुर्ग गांव के पास शनिवार रात करीब 10 बजे मोबिल ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. इसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 25, 2025, 11:47 PM IST
कानपुर में मोबिल ऑयल फैक्‍ट्री में भीषण आग, कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दीं आग की लपटें

Kanpur News: कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक मोबिल ऑयल फैक्‍ट्री में भीषण आग लग गई. आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थीं. सूचना पर आनन-फानन फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग पर काबू पाने में जुट गए. वहीं, भीषण आग के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है. 

देर रात लगी आग 
जानकारी के मुताबिक, महाराजपुर थाना क्षेत्र के तिलसहरी बुजुर्ग गांव के पास शनिवार रात करीब 10 बजे मोबिल ऑयल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आसपास के लोगों ने आग की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी. सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने के प्रयास में जुट गईं. दमकलकर्मी आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं. 

आग लगने के कारणों की जांच में जुटे 
जाजमऊ फायर स्टेशन प्रभारी राहुल नंदन ने बताया कि आग भीषण थी. उसे काबू में पाया जा रहा है. अभी तक किसी जनहानि की कोई सूचना नहीं है. आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. जांच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. इलाके में लोगों को बाहर कर दिया गया है. फायर कर्मी जुटे हैं. 

