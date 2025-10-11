कानपुर के पनकी में गोदाम में लगी भीषण आग, धधकती लपटों ने मचाया हड़कंप

Kanpur News: कानपुर के पनकी स्थित वेयरहाउस में शनिवार सुबह एक बार फिर आग भड़क उठी, जिससे अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं.
Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर के पनकी इलाके में स्थित वेयरहाउस में शनिवार सुबह एक बार फिर आग भड़क उठी, जिससे आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया. आग की लपटें उठते ही मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई टीमें सुबह से ही आग बुझाने में जुट गईं.
आग बुझने के बाद जेसीबी की मदद से वेयरहाउस के अंदर से जले हुए और सुरक्षित सामान को बाहर निकालने का काम शुरू किया गया, ताकि आग पूरी तरह शांत हो सके और दोबारा भड़कने की संभावना न रहे.
आग लगने के सही कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका है कि शुक्रवार को लगी आग के सुलगते अवशेषों से ही आग ने दोबारा विकराल रूप लिया.
