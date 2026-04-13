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कानपुर किडनी कांड का मास्टरमाइंड फर्जी डॉक्टर रोहित गिरफ्तार, 25 हजार का इनामी था आरोपी

Kanpur Kidney Transplant Scam: कानपुर में चर्चित किडनी ट्रांसप्लांट कांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. इस मामले के मुख्य सरगना और फर्जी डॉक्टर रोहित को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. 

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 13, 2026, 11:13 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

कानपुर न्यूज/प्रवीण पाण्डे : उत्तर प्रदेश के कानपुर में चर्चित किडनी ट्रांसप्लांट कांड में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. इस मामले के मुख्य सरगना और फर्जी डॉक्टर रोहित को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी रोहित पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित था और वह लंबे समय से फरार चल रहा था. उसकी गिरफ्तारी के साथ ही अवैध किडनी ट्रांसप्लांट सिंडिकेट के कई अहम राज खुलने की उम्मीद है.

क्या है मामला ? 
पुलिस के मुताबिक, इस पूरे गिरोह का संचालन बेहद संगठित तरीके से किया जा रहा था, जिसमें फर्जी डॉक्टर, दलाल और टेक्नीशियन शामिल थे. गरीब और जरूरतमंद लोगों को झांसे में लेकर उनकी किडनी निकलवाई जाती थी और फिर उसे मोटी रकम लेकर जरूरतमंद मरीजों को अवैध रूप से ट्रांसप्लांट किया जाता था. रोहित इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो पर्दे के पीछे रहकर पूरे खेल को संचालित कर रहा था. तीन दिन पहले ही पुलिस ने इस मामले में शामिल तीन फर्जी डॉक्टरों पर इनाम घोषित किया था, जिसके बाद से पुलिस टीम लगातार सक्रिय थी. इसी कड़ी में रोहित को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। पुलिस ने उसे गुप्त सूचना के आधार पर धर दबोचा.

पुलिस की पूछताछ तेज 
इससे पहले पुलिस ने इस गिरोह से जुड़े कई अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ के दौरान रोहित का नाम सामने आया था. गिरफ्तारी के बाद पुलिस अब उससे गहन पूछताछ कर रही है, जिससे पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है. वहीं, इस मामले में फरार चल रहे अन्य आरोपी अली और अफजल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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किडनी कांड में खुलासा ?
कानपुर किडनी कांड ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रशासन अब इस मामले को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है.

यह भी पढ़ें : मथुरा नाव हादसे को लेकर बड़ा अपडेट, दो और शव मिले, 15 की मौत, एक अब भी लापता

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