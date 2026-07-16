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मौलाना जर्जिस ने श्री कृष्ण और श्री राम को बताया मुस्लिम, Video Viral हुआ तो आया नया तूफान

Maulana Jjarjis Ansari Controversy Statement: श्री कृष्ण और श्री राम को लेकर मौलाना जर्जिस अंसारी ने ऐसा बयान दे दिया है, जिससे नया विवाद खड़ा हो गया है. उनके बयान पर कई धार्मिक और सामाजिक संगठनों की तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. उधर, सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ी हुई है. जानिए आखिर उन्होंने अब क्या कह दिया?

Written ByPooja Singh
Published: Jul 16, 2026, 09:46 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:46 AM IST
मौलाना जर्जिस ने श्री कृष्ण और श्री राम को बताया मुस्लिम, Video Viral हुआ तो आया नया तूफान
Image Credit: Maulana Jjarjis Ansari NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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