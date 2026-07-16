मौलाना जर्जिस ने श्री कृष्ण और श्री राम को बताया मुस्लिम, Video Viral हुआ तो आया नया तूफान

कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ा मामला

आपको बता दें, यह विवाद मथुरा में 13.37 एकड़ जमीन पर बने श्री कृष्ण मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा हुआ है. हिंदू पक्ष का दावा है कि औरंगजेब ने प्राचीन केशवदेव मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी, जिसे हटाने और जमीन सौंपने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं लंबित हैं. सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी, मथुरा और संभल के विवादों को सुलझाने के लिए दोनों पक्षों को विशेष लोक अदालत के जरिए बातचीत का प्रस्ताव दिया है. हालांकि दोनों पक्षों ने मध्यस्थता के जरिए समाधान के बजाय अदालत के फैसले को प्राथमिकता दी है.