कानपुर देहात मेडिकल कॉलेज में 5 दिनों से नहीं आ रही बिजली, भीषण गर्मी में मरीज-तीमारदार सब परेशान

बिजली व्यवस्था में आई तकनीकी खराबी

पूरे मामले पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. अम्बरीश गुप्ता ने बताया कि बिजली व्यवस्था में तकनीकी खराबी आ गई थी. मरम्मत का लगभग 90 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और देर शाम तक बिजली आपूर्ति बहाल होने की उम्मीद है. करोड़ों रुपये की लागत से बने आधुनिक मेडिकल कॉलेज में यदि मरीजों को बिजली, पानी और बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़े, तो यह व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है. अब देखना होगा कि प्रशासन बिजली आपूर्ति कब तक पूरी तरह बहाल करता है और मरीजों को राहत मिल पाती है या नहीं.