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कानपुर देहात मेडिकल कॉलेज में 5 दिनों से नहीं आ रही बिजली, भीषण गर्मी में मरीज-तीमारदार सब परेशान

Kanpur Dehat News: अकबरपुर स्थित स्वशासी राजकीय मेडिकल कॉलेज में पिछले पांच दिनों से बिजली सप्लाई बाधित है. इसके चलते मरीज और तीमारदार परेशान हैं.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 27, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:05 PM IST
कानपुर देहात मेडिकल कॉलेज में 5 दिनों से नहीं आ रही बिजली, भीषण गर्मी में मरीज-तीमारदार सब परेशान
Image Credit: AI

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