/मर्चेंट नेवी ऑफिसर सागर गुप्ता का पार्थिव शरीर घर पहुंचा, रुस-यूक्रेन युद्ध में हुए शहीद; परिवार में मचा कोहराम

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कानपुर/प्रवीण पांडे: रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान ब्लैक सी में हुए हमले में जान गंवाने वाले कानपुर निवासी मर्चेंट नेवी के चीफ ऑफिसर सागर गुप्ता का पार्थिव शरीर बुधवार को उनके शास्त्री नगर स्थित आवास पहुंच गया. शव के पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया. अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे. अब पूरे सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की तैयारियां की जा रही हैं.
दो सप्ताह के इंतजार के बाद लौटा बेटा
18 जुलाई को हुए हमले में सागर गुप्ता की मौत हो गई थी. परिवार को 21 जुलाई को इस दुखद खबर की जानकारी मिली थी. तब से परिजन लगातार उनके पार्थिव शरीर के भारत आने का इंतजार कर रहे थे. आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद शव पहले मास्को पहुंचा और फिर बुधवार को कानपुर लाया गया.
साथियों को बचाने के दौरान हमले का शिकार
परिजनों के अनुसार, जिस समय जहाज पर हमला हुआ, उस वक्त वहां कुल 10 क्रू मेंबर्स मौजूद थे. पहले हमले के बाद सागर गुप्ता ने बिना अपनी जान की परवाह किए आठ साथियों को जहाज के सुरक्षित हिस्से में पहुंचाया. इसके बाद उन्होंने जहाज को सुरक्षित स्थान तक ले जाने का प्रयास किया. इसी दौरान दूसरा हमला हुआ, जिसकी चपेट में आने से उनकी मौत हो गई. परिवार का कहना है कि सागर ने अंतिम क्षण तक अपने कर्तव्य का निर्वहन किया.
17 जुलाई को हुई थी पत्नी से आखिरी बातचीत
परिजनों ने बताया कि 17 जुलाई को सागर की अपनी पत्नी शालू गुप्ता से अंतिम बार बात हुई थी. अगले दिन हुए हमले के बाद उनसे संपर्क टूट गया. बाद में उनकी मौत की पुष्टि हुई, जिसके बाद पूरा परिवार गहरे सदमे में चला गया.
नेताओं और अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि
सागर गुप्ता के आवास पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों का पहुंचना लगातार जारी है. सभी ने शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया और हरसंभव सहायता का भरोसा दिलाया.
परिवार की सरकार से तीन बड़ी मांगें
परिजनों ने सरकार से मांग की है कि सागर गुप्ता को शहीद का दर्जा दिया जाए, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए और उचित आर्थिक मुआवजा दिया जाए. सागर अपने पीछे पत्नी, पांच वर्षीय बेटी, सात महीने के बेटे, मां, बड़े भाई और पूरे परिवार को छोड़ गए हैं. परिवार का कहना है कि उन्होंने अपने कर्तव्य और साथियों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, जिसे देश हमेशा याद रखे.