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ड्रोन से निगरानी, 17 गाड़ियों के साथ घेराबंदी,कानपुर में ‘मिनी जामताड़ा’ पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 20 साइबर ठग गिरफ्तार

Kanpur News: कानपुर पुलिस ने एक बड़े साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए ‘मिनी जामताड़ा’ बन चुके गांव में फिल्मी अंदाज में छापा मारकर 20 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई घाटमपुर के रेउना क्षेत्र में की गई, जहां लंबे समय से साइबर अपराधों की शिकायतें मिल रही थीं.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 08, 2026, 05:47 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर पुलिस ने एक बड़े साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए ‘मिनी जामताड़ा’ बन चुके गांव में फिल्मी अंदाज में छापा मारकर 20 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई घाटमपुर के रेउना क्षेत्र में की गई, जहां लंबे समय से साइबर अपराधों की शिकायतें मिल रही थीं.

क्या है पूरा मामला ? 
दरअसल, पुलिस ने कार्रवाई से पहले पूरे इलाके की ड्रोन कैमरों से निगरानी की. ड्रोन फुटेज में साइबर ठगों की गतिविधियां साफ तौर पर कैद हो गईं. इसके बाद पुलिस ने सुनियोजित रणनीति के तहत 17 गाड़ियों और करीब 70 पुलिसकर्मियों के साथ गांव को चारों ओर से घेर लिया. पुलिस ने लाउडस्पीकर से अनाउंस करते हुए चेतावनी दी कि सभी लोग आत्मसमर्पण करें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी.

देशभर में लोगों को फोन कर ठगी
जांच में सामने आया कि गांव के खेतों और बगीचों में बनी झोपड़ियों से यह गिरोह साइबर ठगी का धंधा चला रहा था. आरोपी सुबह के समय समूह बनाकर इन झोपड़ियों में जुटते और वहीं से देशभर में लोगों को फोन कर ठगी करते थे. ये ठग खुद को कभी पुलिस अधिकारी, तो कभी सरकारी योजनाओं या बैंक लोन के नाम पर लोगों को झांसा देते थे.डीसीपी सुमित सुधाकर रामटेके के अनुसार, रेउना क्षेत्र के रठिगांव, लक्ष्मणपुर, समाज नगर, बड़ेला और आदिगांव साइबर ठगी के हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित हो चुके थे. पुलिस के प्रतिविंब पोर्टल पर भी इन क्षेत्रों को हाईलाइट किया गया था.

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जानें क्या क्या हुआ बरामद ? 
बता दें कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने लैपटॉप, मोबाइल फोन, सैकड़ों एक्टिव सिम कार्ड और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं. गिरफ्तार किए गए आरोपी अधिकतर 5वीं, 8वीं या 11वीं तक पढ़े हुए हैं, लेकिन बेहद शातिर तरीके से ठगी को अंजाम दे रहे थे. एक आरोपी रोजाना 50-60 कॉल करता था, जिसमें से 5-6 लोग आसानी से झांसे में आ जाते थे. इस तरह गिरोह रोज लाखों रुपये की ठगी करता था। साथ ही इनके पास 20 से 50 म्यूल अकाउंट भी मिले हैं. हालांकि छापेमारी के दौरान 15 आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है. गांव के कई अन्य संदिग्ध लोग भी कार्रवाई की भनक लगते ही फरार हो गए. पुलिस का कहना है कि जल्द ही सभी फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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