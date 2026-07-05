राम मंदिर चंदा चोरी पर मंत्री नरेंद्र कश्यप का बड़ा बयान: कहा- इसमें शामिल कोई दोषी बचेगा नहीं

अखिलेश यादव की निराशा पर बोले मंत्री

अखिलेश यादव द्वारा भाजपा के कार्यक्रमों में भीड़ को लेकर किए गए ट्वीट पर पलटवार करते हुए मंत्री ने कहा कि भाजपा को भीड़ जुटाने के लिए किराए के लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे कार्यकर्ता स्वतः आते हैं. उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन का जिस तरह देश के कई राज्यों में सफाया हुआ है, उससे अखिलेश यादव डरे हुए हैं और उन्हें उत्तर प्रदेश में भी अपनी हार का डर सता रहा है. इसीलिए वे इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं.