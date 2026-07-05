राम मंदिर चंदा चोरी पर मंत्री नरेंद्र कश्यप का बड़ा बयान: कहा- इसमें शामिल कोई दोषी बचेगा नहीं

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गोंडा न्यूज/अतुल कुमार यादव: उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने रविवार को गोंडा जिले का एक दिवसीय दौरा किया. इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की. इसके साथ ही उन्होंने देवीपाटन मंडल के पिछड़ा वर्ग कल्याण और दिव्यांगजन विभागों की मंडलीय समीक्षा की और लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में नवनिर्मित छात्रावास का निरीक्षण भी किया.
राम मंदिर चंदा घोटाला
मीडिया से बातचीत के दौरान मंत्री नरेंद्र कश्यप ने अयोध्या राम मंदिर चंदा घोटाले के मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि श्री राम मंदिर के लिए आए दान में चोरी करना अपराध और पाप दोनों है. उन्होंने आश्वासन दिया कि इस मामले में योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी तरह सक्रिय है. एसआईटी जांच कर रही है और अब तक आठ लोगों को जेल भेजा जा चुका है. मंत्री ने साफ कहा कि कानून के शिकंजे से कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा.
विपक्षी दलों पर साधा निशाना
विपक्ष पर हमला बोलते हुए मंत्री ने कहा कि जिन दलों ने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारा और कारसेवकों पर गोलियां चलवाईं, उन्हें इस मुद्दे पर बात करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है. उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि इन्होंने राम मंदिर निर्माण को रोकने की हर संभव कोशिश की थी. उन्होंने अखिलेश यादव की टिप्पणियों को उनका 'फ्रस्ट्रेशन' बताया और कहा कि जनता को इन दलों की असलियत पता चल चुकी है.
पार्टी कार्यकर्ताओं को मिली एकजुट रहने की सलाह
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन द्वारा दी गई सीख पर मंत्री ने स्पष्ट किया कि इसे चेतावनी न माना जाए. यह पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के लिए एक सुझाव था. उन्होंने कहा कि हमें सपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों की गुटबाजी और परिवारवाद की राजनीति से सबक लेना चाहिए. भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमें एक टीम के रूप में काम करना है.
अखिलेश यादव की निराशा पर बोले मंत्री
अखिलेश यादव द्वारा भाजपा के कार्यक्रमों में भीड़ को लेकर किए गए ट्वीट पर पलटवार करते हुए मंत्री ने कहा कि भाजपा को भीड़ जुटाने के लिए किराए के लोगों की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे कार्यकर्ता स्वतः आते हैं. उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन का जिस तरह देश के कई राज्यों में सफाया हुआ है, उससे अखिलेश यादव डरे हुए हैं और उन्हें उत्तर प्रदेश में भी अपनी हार का डर सता रहा है. इसीलिए वे इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं.