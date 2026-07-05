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राम मंदिर चंदा चोरी पर मंत्री नरेंद्र कश्यप का बड़ा बयान: कहा- इसमें शामिल कोई दोषी बचेगा नहीं

Gonda News : प्रदेश सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप ने रविवार को गोंडा जिले का एक दिवसीय दौरा किया. इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 05, 2026, 03:46 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 03:46 PM IST
राम मंदिर चंदा चोरी पर मंत्री नरेंद्र कश्यप का बड़ा बयान: कहा- इसमें शामिल कोई दोषी बचेगा नहीं
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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