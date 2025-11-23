JCB से गेस्ट हाउस की दीवार तोड़ी, दबंगों ने कर्मचारियों को पीटा… पुलिस 500 मीटर दूर होकर भी 3 घंटे लेट!

Kanpur News/प्रवीन पांडेय: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर एक गेस्ट हाउस में दबंगों ने जमकर तोड़फोड़ की. इतना ही नहीं जेसीबी से दीवार तोड़कर अंदर घुसकर कर्मचारियों से मारपीट की दबंग सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी उखाड़ ले गए. पुलिस को सूचना देने के बावजूद 3 घंटे बाद पहुंची.

कहां का है ये मामला?

दरसल पूरा मामला है रावतपुर थाना क्षेत्र के केशव पुरम में स्थित नेगी गेस्ट हाउस का है . जहां दबंगों के द्वारा गेस्टहाऊस के कर्मचारियों और संचालक के साथ मारपीट और गेस्ट हाउस तोड़फोड़ के साथ उत्पात मचाया गया. आरोप है कि दबंगो ने गेस्टहाउस में घुसकर लूटपाट की ऑफिस को तोड़ा जरूरी दस्तावेज भी उठा ले गए . गेस्ट हाउस संचालक और कर्मचारियों ने जब वीडियो बनाने की कोशिश की तो उनका फोन छीन लिया गया .

अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई

आप ये जानकर और भी हैरानी होगी कि ये सब थाने से 500 मीटर की दूरी पर हुआ. आरोप है कि सूचना देने के 3 घण्टे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और खाना पूर्ति करके लौट आई. पीड़ित का आरोप है कि डायल 112 को सूचना देने के बावजूद पुलिस करीब 3 घंटे बाद मौके पर पहुंची और पुलिस के आने के बाद भी दबंग हंगामा करते रहे. पीड़ित ने इस घटना की शिकायत थाने और उच्च अधिकारियों से की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

गेस्ट हाउस संचालक के भाभी को मारा

इस दौरान पीड़ित ने दो आरोपियों का नाम भी बताया है. जिसके साथ 100 से अधिक लोग आए थे. कुछ लोग मुंह पर कपड़ा भी बाधें थे. इतनी ही नहीं दबंगो ने पीड़ित संचालक की भाभी को भी मारा. हिलहाल ये घटना चर्चाओं का विषय बन चुका है. अब यही देखना होगा कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है?

और पढे़ं: चंबल के डाकू की नई पारी, 90 के दशक में बीहड़ों पर था राज, जानें कौन हैं मंगली केवट