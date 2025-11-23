Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3015260
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

JCB से गेस्ट हाउस की दीवार तोड़ी, दबंगों ने कर्मचारियों को पीटा… पुलिस 500 मीटर दूर होकर भी 3 घंटे लेट!

Kanpur News: कानपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने आम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था और पुलिस की तत्परता पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं. जहां गेस्ट हाउस में  दबंगों ने ऐसा तांडव मचाया कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई. 

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 23, 2025, 12:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

miscreants broke guest house in Kanpur
miscreants broke guest house in Kanpur

Kanpur News/प्रवीन पांडेय: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. जहां पर एक गेस्ट हाउस में दबंगों ने जमकर तोड़फोड़ की. इतना ही नहीं जेसीबी से दीवार तोड़कर अंदर घुसकर कर्मचारियों से मारपीट की दबंग सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर भी उखाड़ ले गए. पुलिस को सूचना देने के बावजूद 3 घंटे बाद पहुंची. 

कहां का है ये मामला?
दरसल पूरा मामला है रावतपुर थाना क्षेत्र के केशव पुरम में स्थित नेगी गेस्ट हाउस का है . जहां दबंगों के द्वारा गेस्टहाऊस के कर्मचारियों और संचालक के साथ मारपीट और गेस्ट हाउस तोड़फोड़ के साथ उत्पात मचाया गया. आरोप है कि दबंगो ने गेस्टहाउस में घुसकर लूटपाट की ऑफिस को तोड़ा जरूरी दस्तावेज भी उठा ले गए . गेस्ट हाउस संचालक और कर्मचारियों ने जब वीडियो बनाने की कोशिश की तो उनका फोन छीन लिया गया .

अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई
आप ये जानकर और भी हैरानी होगी कि ये सब थाने से 500 मीटर की दूरी पर हुआ. आरोप है कि सूचना देने के 3 घण्टे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और खाना पूर्ति करके लौट आई. पीड़ित का आरोप है कि डायल 112 को सूचना देने के बावजूद पुलिस करीब 3 घंटे बाद मौके पर पहुंची और पुलिस के आने के बाद भी दबंग हंगामा करते रहे. पीड़ित ने इस घटना की शिकायत थाने और उच्च अधिकारियों से की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

गेस्ट हाउस संचालक के भाभी को मारा
इस दौरान पीड़ित ने दो आरोपियों का नाम भी बताया है. जिसके साथ 100 से अधिक लोग आए थे. कुछ लोग मुंह पर कपड़ा भी बाधें थे. इतनी ही नहीं दबंगो ने पीड़ित संचालक की भाभी को भी मारा. हिलहाल ये घटना चर्चाओं का विषय बन चुका है. अब यही देखना होगा कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है? 

और पढे़ं: चंबल के डाकू की नई पारी, 90 के दशक में बीहड़ों पर था राज, जानें कौन हैं मंगली केवट

TAGS

Kanpur News

Trending news

Gautam Buddha Nagar news
SIR अभियान में लापरवाही पर बड़ी कार्रवाई, 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजरों पर ठोका मुकदमा
Sonbhadra News
सोनभद्र बिल्ली मारकुंडी हादसा: प्रतिबंधित खदान में लापरवाही से गई सात जानें…
Allahabad High Court
पूर्व महामंडलेश्वर बिल्डर बाबा को इलाहाबाद HC से राहत,धोखाधड़ी मामले में मिली जमानत
up road accident news
यूपी में सड़क हादसों की काली रात! पाँच जिलों में मौतों का तांडव,चीख से दहला हर इलाका
UP Diesel Auto Ban
नोएडा-गाजियाबाद की सड़कों पर नहीं दिखेंगे डीजल ऑटो, जानें कहां और क्यों लगा है बैन?
UP Encounter
यूपी ऑपरेशन लंगड़ा! हरदोई में दो शातिर बदमाश घायल, मेरठ में 5 अपराधी पुलिस के हत्थे
Bijnor missing students
उत्तराखंड,पंजाब तक खाक छान रही UP पुलिस की टीमें,2 नाबालिग की तलाश में फूले हाथ-पांव
bijnor news
बेटी के लिए गोली खाएंगे!दो सहेलियों के ना मिलने पर आग बबूला परिजन, खाक छान रही पुलिस
Shravasti
घर के अंदर मिला पूर्व प्रधान का शव,बाहर पत्नी की बॉडी,दंपती की संदिग्ध मौत से हड़कंप
Fight in Greater Noida
छोटी सी बात पर छिड़ी 'जंग', छात्र की कार पर पथराव के साथ फायरिंग; होगी सख्त कार्रवाई