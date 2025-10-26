Advertisement
Kanpur News:कानपुर में छठ पूजा पर माहौल बिगाड़ने की साजिश नाकाम, देवी-देवताओं की मूर्तियों में तोड़फोड़, गांव में पुलिस फोर्स तैनात

 Kanpur News:  कानपुर में अराजक तत्वों ने शिव मंदिर में तोड़फोड़ कर शिवलिंग व मूर्तियों को खंडित किया. जिसके बाद से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गयाहै हालांकि सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर सुराग जुटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है.

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 26, 2025, 05:18 PM IST
Kanpur News:  उत्तर प्रदेश के कानपुर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है.  चौबेपुर थाना क्षेत्र के गौरी गांव स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर में अराजक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई है. घटना की जानकारी मिलते ही पूरे क्षेत्र में आक्रोश और तनाव का माहौल बन गया है. ग्रामीणों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी, जिसके बाद चौबेपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है।.

शिवलिंग और मूर्तियों को किया खंडित
सूत्रों के मुताबिक, शनिवार देर रात कुछ अज्ञात असामाजिक तत्वों ने मंदिर में घुसकर शिवलिंग को खंडित कर दिया और मंदिर में स्थापित अन्य देवी-देवताओं की मूर्तियों में भी तोड़फोड़ की. मंदिर परिसर में चारों ओर टूटी मूर्तियों के टुकड़े बिखरे मिले हैं. इस कृत्य को देखकर सुबह जब ग्रामीण पूजा करने पहुंचे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं.

ग्रामीणों में रोष, माहौल तनावपूर्ण
घटना की जानकारी फैलते ही गांव के सैकड़ों लोग मंदिर परिसर में जुट गए। लोगों में गुस्सा साफ देखा जा सकता था. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि यह घटना धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के इरादे से की गई है. लोगों ने प्रशासन से दोषियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है.

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शुरू की जांच
सूचना मिलने पर चौबेपुर थाना प्रभारी अपने दल बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने की प्रक्रिया शुरू की है. फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया है ताकि मौके से सबूत जुटाए जा सकें.थाना प्रभारी ने बताया कि मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है, और जल्द ही दोषियों को गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

प्रशासन ने की शांति बनाए रखने की अपील
घटना के बाद गांव में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है ताकि किसी प्रकार का विवाद या अफवाह न फैल सके. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें.

यह भी पढ़ें : भाई दूज के दिन बहन बनी भाई की यमराज, रची डरावनी साजिश,  वजह जानकर सिहर उठे लोग!
 

