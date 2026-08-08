घर और जमीन के लिए मां को जहर... नाजुक हालत में महिला सैफई पीजीआई रेफर, छोटे बेटे ने बड़े भाई पर लगाए गंभीर आरोप

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इटावा/अन्नू चौरसिया: इटावा जनपद के थाना फ्रेंड्स कालोनी इलाके के अशोक नगर शहरिया गली नंबर 51 से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसको लेकर रिश्ते शर्मसार हो रहे हैं. इस पूरे मामले में बताया गया कि बुजुर्ग महिला किताबश्री संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खाने के बाद छोटे बेटे ने इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया है.
मकान और जमीन को लेकर कोर्ट में चल रहा था केस
छोटे बेटे ने अपने ही बड़े भाई पर गंभीर आरोप लगाए हैं. छोटे भाई यतेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि यह मेरी मां है और इनसे जबरन बड़े भाई ने 10 बीघा जमीन और मकान अपने नाम करा लिया है, जिसको लेकर कोर्ट में मैने आपत्ति दर्ज कराई थी. मेरी मां कोर्ट में सही बात ना बता दे उसी के चलते बड़े भाई फेरी सिंह ने अपने परिवार के साथ मिलकर मां किताबश्री को जहर दे दिया है, जिससे उनकी हालत अत्यधिक नाजुक बनी हुई है, मां को सैफई पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया है.
डॉक्टर श्याम मोहन यादव ने बताया कि एक बुजुर्ग महिला को उसके बेटे द्वारा अस्पताल में लाया गया था. आशंका था कि महिला को जहर दिया गया है. महिला की गंभीर हालत देखते हुए उसे पीजीआई सैफई रेफर कर दिया गया. जानकारी के मुताबिक महिला को पारिवारिक विवाद में जहरीला पदार्थ दिया गया था.
छोटे बेटे ने बताया
छोटे बेटे ने बताया कि वह अपने गांव वाले घर पर मौजूद था और मां इटावा शहर के मकान में थी, और जब आस-आस वाले लोगों ने सूचना दी तो में मौका पर पहुंचा और देखा कि मां घर के बाहर पड़ी हुई है, जिन्हे बड़े भाई ने जहर दे दिया और घर के दरवाजे बंदकर मौके से फरार हो गए है. तभी मामले में पुलिस को जानकारी दी और पुलिस की मौजूदगी में जिला अस्पताल लेकर पहुंचे जहां पर डॉक्टर ने गंभीर हालत देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद महिला को सैफई पीजीआई रेफर कर दिया है, वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है.
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