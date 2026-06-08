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Kanpur Dehat News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कुछ समय पहले सुर्खियां बटोरने वाली सास-दामाद की अनोखी लव स्टोरी का मामला अभी लोग भूले भी नहीं थे कि ठीक वैसा ही एक और हैरान कर देने वाला मामला अब कानपुर देहात जनपद से सामने आया है. यहां एक महिला और उसके दामाद ने कथित रूप से कोर्ट मैरिज कर ली है. इस शादी के बाद दोनों का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है.
कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना अकबरपुर क्षेत्र की बताई जा रही है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में यह अनोखा जोड़ा अपने इस फैसले को स्वीकार करता हुआ नजर आ रहा है. वीडियो में दोनों न सिर्फ अपनी शादी की बात कबूल कर रहे हैं, बल्कि लोगों से अपने इस नए रिश्ते के लिए आशीर्वाद देने की अपील भी कर रहे हैं. हालांकि, स्थानीय स्तर पर और समाज में इस शादी को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं और विरोध के स्वर भी देखने को मिल रहे हैं.
सूत्रों के मुताबिक, सास और दामाद के बीच काफी लंबे समय से संपर्क था, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गया और आखिरकार दोनों ने कानूनन एक होने का फैसला कर लिया. हालांकि, इस पूरे मामले पर अभी तक किसी आधिकारिक स्तर या प्रशासन की तरफ से कोई पुष्टि नहीं की गई है.
नहीं हुई कोई कानूनी शिकायत
घटना के सामने आने के बाद से ही पूरे अकबरपुर क्षेत्र में यह मामला टॉक ऑफ द टाउन (चर्चा का विषय) बना हुआ है. सोशल मीडिया पर भी यूजर्स इस पर अपनी अलग-अलग और तीखी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. फिलहाल, राहत की बात यह है कि इस मामले को लेकर अभी तक किसी भी पक्ष द्वारा पुलिस में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है और न ही किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई की सूचना है.
अलीगढ़ के मनोहरपुर जैसी दोहराई कहानी
आपको याद दिला दें कि पिछले साल ठीक ऐसा ही एक मामला अलीगढ़ जिले के थाना मडराक क्षेत्र के मनोहरपुर गांव से सामने आया था. वहां भी एक महिला ने अपने पति का घर छोड़कर अपनी ही बेटी के होने वाले दूल्हे (दामाद) को अपना हमसफर चुन लिया था. अलीगढ़ के उस चर्चित मामले के बाद अब कानपुर देहात का यह मामला भी सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड कर रहा है.