कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना अकबरपुर क्षेत्र की बताई जा रही है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में यह अनोखा जोड़ा अपने इस फैसले को स्वीकार करता हुआ नजर आ रहा है. वीडियो में दोनों न सिर्फ अपनी शादी की बात कबूल कर रहे हैं, बल्कि लोगों से अपने इस नए रिश्ते के लिए आशीर्वाद देने की अपील भी कर रहे हैं. हालांकि, स्थानीय स्तर पर और समाज में इस शादी को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं और विरोध के स्वर भी देखने को मिल रहे हैं.