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अलीगढ़ के बाद कानपुर देहात में सास-दामाद की प्रेम कहानी चर्चा में, कोर्ट मैरिज का दावा और वीडियो वायरल

Kanpur Dehat News:अलीगढ़ में सामने आए चर्चित सास-दामाद प्रेम प्रसंग के बाद अब कानपुर देहात से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, जिसने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jun 08, 2026, 03:15 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 03:15 PM IST
अलीगढ़ के बाद कानपुर देहात में सास-दामाद की प्रेम कहानी चर्चा में, कोर्ट मैरिज का दावा और वीडियो वायरल
Image Credit: Mother-in-Law and Son-in-Law Love Story

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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