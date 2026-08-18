6 साल बाद आई फैसले की तारीख! औरैया में डबल मर्डर केस में MP MLA कोर्ट सुनाएगा फैसला

यह है 6 साल पुराना मामला

मामला शहर के पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर की जमीन से जुड़ा विवाद का है. जमीन पर कब्जे को लेकर तत्कालीन सपा एमएलसी एवं पूर्व मंत्री कमलेश पाठक और उनके समर्थक मंदिर की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, जबकि अधिवक्ता मंजुल चौबे उनका विरोध करते थे. 15 मार्च 2020 को विवाद बढ़ने के बाद हुई फायरिंग में मंजुल चौबे और सुधा चौबे की गोली लगने से मौत हो गई. घटना के बाद औरैया कोतवाली में पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक, उनके भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख संतोष पाठक, रामू पाठक, चालक, गनर समेत 11 लोगों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था.