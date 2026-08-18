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6 साल बाद आई फैसले की तारीख! औरैया में डबल मर्डर केस में MP MLA कोर्ट सुनाएगा फैसला

Auraiya News: औरैया के पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर की जमीन को लेकर पूर्व मंत्री कमलेश पाठक और अधिवक्ता मंजुल चौबे के बीच विवाद हो गया था. इसमें मंजुल चौबे और सुधा चौबे की गोली लगने से मौत हो गई थी.

Written ByZee Media BureauEdited ByAmitesh Pandey
Published: Aug 18, 2026, 05:59 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 05:59 PM IST
6 साल बाद आई फैसले की तारीख! औरैया में डबल मर्डर केस में MP MLA कोर्ट सुनाएगा फैसला
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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