6 साल बाद आई फैसले की तारीख! औरैया में डबल मर्डर केस में MP MLA कोर्ट सुनाएगा फैसला

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गौरव श्रीवास्तव/औरैया: यूपी के औरैया जनपद के बहुचर्चित डबल मर्डर केस में एमपी एमएलए कोर्ट पूर्व सपा विधायक कमलेश पाठक समेत 11 आरोपियों के खिलाफ फैसला सुनाएगा. करीब 6 साल 5 माह तक चली सुनवाई में 900 से अधिक तारीखें पड़ीं और अभियोजन व बचाव पक्ष की ओर से कुल 72 गवाह न्यायालय के सामने पेश हुए. इनमें अभियोजन पक्ष के 33 और बचाव पक्ष के 39 गवाह शामिल हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर करीब डेढ़ साल से मामले की सुनवाई विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट औरैया में प्रत्येक कार्यदिवस पर चल रही थी. अब फैसले की तारीख पर सभी की निगाहें टिकी हैं.
यह है 6 साल पुराना मामला
मामला शहर के पंचमुखी हनुमान मंदिर परिसर की जमीन से जुड़ा विवाद का है. जमीन पर कब्जे को लेकर तत्कालीन सपा एमएलसी एवं पूर्व मंत्री कमलेश पाठक और उनके समर्थक मंदिर की जमीन पर कब्जा करना चाहते थे, जबकि अधिवक्ता मंजुल चौबे उनका विरोध करते थे. 15 मार्च 2020 को विवाद बढ़ने के बाद हुई फायरिंग में मंजुल चौबे और सुधा चौबे की गोली लगने से मौत हो गई. घटना के बाद औरैया कोतवाली में पूर्व एमएलसी कमलेश पाठक, उनके भाई पूर्व ब्लॉक प्रमुख संतोष पाठक, रामू पाठक, चालक, गनर समेत 11 लोगों के खिलाफ हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था.
इन आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल
पुलिस ने मामले की जांच पूरी कर आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया. आरोपियों में कमलेश पाठक, संतोष पाठक, रामू पाठक, कुलदीप अवस्थी, विकल्प अवस्थी, राजेश शुक्ल, शिवम अवस्थी, आशीष दुबे, रविंद्र चौबे उर्फ लल्ला, गनर अवनीश प्रताप सिंह और लवकुश सविता शामिल हैं. एक आरोपी के नाबालिग होने के कारण उसकी सुनवाई किशोर न्यायालय में हुई.
दोस्ती जब दुश्मनी में बदली
कमलेश पाठक और अधिवक्ता मंजुल चौबे के बीच कभी बेहद करीबी संबंध बताए जाते थे. मंजुल चौबे के छात्रसंघ अध्यक्ष चुने जाने के समय कमलेश पाठक उनके प्रमुख सहयोगियों में थे. साल 2006 के नगर पालिका चुनाव के दौरान दोनों के संबंधों में दरार आने की बात सामने आई. इसके बाद राजनीतिक और व्यक्तिगत दूरी बढ़ती चली गई. समय के साथ यह संबंध राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में बदल गया और दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ता गया. अब करीब 6 साल से ज्यादा सुनवाई के बाद कल यानी 19 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा.
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