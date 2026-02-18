इस बार ‘मुन्ना भाई’ नहीं, ‘बड़ा भाई’ पकड़ा गया! UP बोर्ड परीक्षा में नकल का मास्टर प्लान फेल, पुलिस ने किया गिरफ्तार

इटावा न्यूज/अन्नू चौरसिया: यूपी बोर्ड की हाईस्कूल परीक्षा के पहले ही दिन इटावा में नकल और फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है. थाना बकेवर क्षेत्र के बाबूराम सरस्वती इंटर कॉलेज, बकेवर स्थित परीक्षा केंद्र पर छोटे भाई की जगह परीक्षा देने पहुंचे बड़े भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. कंट्रोल रूम से मिली सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को हिरासत में लिया और उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.

जानें पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, यूपी बोर्ड हाईस्कूल की पहली पाली की परीक्षा के दौरान कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि परीक्षा केंद्र पर एक संदिग्ध परीक्षार्थी किसी अन्य छात्र की जगह परीक्षा देने की कोशिश कर रहा है. सूचना मिलते ही पुलिस और केंद्र प्रशासन तुरंत सक्रिय हो गया. जांच के दौरान आरोपी की पहचान अभिषेक के रूप में हुई, जो अपने छोटे भाई अनुज की जगह परीक्षा देने पहुंचा था.

छोटे भाई की जगह दे रहा था परीक्षा

बताया गया है कि अनुज पंडित रमेश चंद्र, ग्राम निवाड़ी कला का छात्र है और उसका परीक्षा केंद्र बाबूराम सरस्वती इंटर कॉलेज, बकेवर में निर्धारित था. अनुज की जगह उसका बड़ा भाई अभिषेक परीक्षा देने पहुंचा था. शुरुआत में उसने परीक्षा देने की कोशिश की, लेकिन दस्तावेजों की जांच और सूचना के आधार पर उसकी पहचान उजागर हो गई. इसके बाद पुलिस ने मौके पर ही उसे हिरासत में ले लिया.

केंद्र प्रशासन और पुलिस की सतर्कता से खुला मामला

परीक्षा केंद्र पर मौजूद अधिकारियों और पुलिस की सतर्कता के कारण यह फर्जीवाड़ा समय रहते पकड़ में आ गया. अधिकारियों ने बताया कि कंट्रोल रूम से मिली सूचना के बाद तुरंत जांच की गई, जिससे आरोपी की पहचान की गई. इस कार्रवाई से परीक्षा की पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने में मदद मिली है.

आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू

खबर के मुताबिक, आरोपी अभिषेक को गिरफ्तार कर थाने ले जाकर पूछताछ शुरू कर दी है. उसके खिलाफ परीक्षा अधिनियम और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया जा रहा है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या प्रतिरूपण (इम्पर्सनेशन) बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए सख्ती

यूपी बोर्ड परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए इस बार विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है. कंट्रोल रूम, सीसीटीवी कैमरे और उड़नदस्तों के माध्यम से लगातार निगरानी रखी जा रही है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी नजर रखी जा रही है और किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी.