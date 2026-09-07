कानपुर में थोक दवा कारोबारी हत्याकांड में बड़ा खुलासा, मुठभेड़ के बाद दो शूटर गिरफ्तार

राज्य चुनें
कानपुर न्यूज/प्रवीण पांडे: उत्तर प्रदेश के कानपुर के कल्याणपुर इलाके में रविवार देर रात पुलिस और अपराधियों के बीच हुई मुठभेड़ ने शहर के चर्चित थोक दवा कारोबारी हत्याकांड की गुत्थी सुलझा दी है. एल्डिको क्षेत्र के पास हुई इस पुलिस मुठभेड़ में दो इनामी बदमाशों के पैरों में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. पकड़े गए बदमाशों ने पुलिस पूछताछ में जो खुलासे किए हैं, उन्होंने पूरे परिवार और आसपास के इलाके में सनसनी फैला दी है. शूटरों का दावा है कि इस हत्याकांड की असली मास्टरमाइंड कोई और नहीं, बल्कि मृतक कारोबारी की अपनी ही बहू है.
घेराबंदी के बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई
रविवार देर रात कल्याणपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि दवा कारोबारी की हत्या में शामिल शूटर एल्डिको क्षेत्र के आसपास किसी नई वारदात या शहर से भागने की फिराक में घूम रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने इलाके में सघन चेकिंग अभियान शुरू किया और बदमाशों की घेराबंदी कर दी. इसी दौरान बाइक से आ रहे दो संदिग्धों को जब पुलिस ने रोकने का इशारा किया, तो उन्होंने रुकने के बजाय बाइक की रफ्तार बढ़ा दी और पुलिस टीम पर सीधी फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने अपना बचाव करते हुए जवाबी कार्रवाई की, जिसमें दोनों बदमाशों के पैरों में गोली लगी और वे मोटरसाइकिल सहित वहीं गिर पड़े.
बदमाशों की पहचान और अवैध हथियार बरामद
गोली लगने से घायल दोनों अपराधियों को पुलिस ने तुरंत अपनी कस्टडी में ले लिया और इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा. पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान हरबंस मोहाल निवासी विशाल गौतम और राजकिशोर के रूप में हुई है. पुलिस को इनके पास से दो अवैध तमंचे और कई जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, दोनों अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं और कारोबारी की हत्या के बाद से ही लगातार अपनी लोकेशन बदल रहे थे।
पूछताछ में बहू पर साजिश रचने का गंभीर आरोप
अस्पताल में शुरुआती इलाज और पुलिस पूछताछ के दौरान दोनों अभियुक्तों ने जो खुलासा किया, उससे पुलिस प्रशासन भी हैरान रह गया. शूटरों ने बताया कि दवा कारोबारी की हत्या के लिए उन्हें भारी रकम की सुपारी दी गई थी. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि यह सुपारी किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं, बल्कि घर की बहू ने ही दी थी. बदमाशों ने बताया कि पारिवारिक अनबन, पैसों के लेनदेन और संपत्ति के विवाद के चलते बहू ने ही अपने ससुर को रास्ते से हटाने का मन बनाया था और इसके लिए उन्हें पैसे दिए थे.
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, जांच में जुटी पुलिस
मुठभेड़ के बाद अस्पताल में बदमाशों द्वारा किए गए इस बड़े खुलासे का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस विभाग हरकत में आ गया है. कानपुर पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो और बदमाशों के बयानों को सबूत के तौर पर जांच में शामिल किया जा रहा है. पुलिस अब मृतक की बहू और परिवार के अन्य संदिग्ध सदस्यों से गहन पूछताछ करने की तैयारी में है, ताकि हत्या में शामिल हर एक चेहरे का बेनकाब किया जा सके.