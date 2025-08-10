Kanpur Double Murder: किन्नर और उसके 12 साल के भाई की हत्या, दूर्गंध से भरा कमरा, अलमारियां खुलीं, दीवान में मिली कई दिन पुरानी बॉडी
Kanpur Double Murder: किन्नर और उसके 12 साल के भाई की हत्या, दूर्गंध से भरा कमरा, अलमारियां खुलीं, दीवान में मिली कई दिन पुरानी बॉडी

Kanpur Double Murder: चार दिन से उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा था. किसी अनहोनी की आशंका के चलते शनिवार को मैनपुरी से किन्नर की मां गुड्डी देवी, पिता ब्रजेश दुबे और बहन चांदनी घर पहुंचे. पढ़ें पूरी खबर

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Aug 10, 2025, 07:45 AM IST
कानपुर/प्रवीन पांडे: कानपुर के हनुमंत विहार थाना क्षेत्र में रिटायर्ड फौजी अभिमन्यु के मकान में किन्नर काजल और गोद लिए भाई  की लूट के बाद हत्या कर दी गई.  दोनों के शव शनिवार देर रात बंद कमरे में मिले. पुलिस ने ताला खुलवाया तो किन्नर का शव बेड के अंदर और भाई का शव बाहर पड़ा था.  पुलिस को आशंका है कि दोनों की हत्या चार-पांच दिन पहले की गई है.  कमरे में अलमारियां खुली और सामान बिखरा हुआ मिला. हत्यारे ने किन्नर का शव दीवान बेड के अंदर भर दिया जबकि उसके भाई का शव कमरे में पड़ा मिला.

करीब चार दिन से मोबाइल स्विच ऑफ बताने पर किन्नर की मां शनिवार देर रात मकान में पहुंची तो गेट अंदर से बंद मिला. किन्नर के साथी से एक अन्य चाबी मंगवा कर परिजन घर में दाखिल हुए तो नजारा देख सन्न रह गए. किन्नर का आई फोन समेत कई सामग्री गायब मिली है.

दीवान के अंदर किन्नर का शव
पूरा घर दुर्गंध से भरा हुआ था. किन्नर का शव दीवान के अंदर था और 12 साल के बच्चे का शव जमीन पर पड़ा था. किन्नर एक माह पहले ही रिटायर्ड फौजी के मकान में रहने आई थी. सूचना पर पुलिस और फॉरेंसिक मौके पर पहुँचकर जांच पड़ताल में जुट गई.

अपने मुंहबोले भाई के साथ रहती थी किन्नर काजल
मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र के धरमंगदपुर गांव की रहने वाली 25 साल काजल किन्नर है. किन्नर काजल अपने 12 साल के भाई के साथ कई वर्षों से कानपुर में अलग अलग जगह किराए के मकान में रहती थी. हाल में ही जरौली में रिटायर्ड फौजी अभिमन्यु के मकान में एक माह पहले ही रहने आई थी. वहीं पर अपने भाई का  कक्षा 6 में एडमिशन करवाया था. परिजनों ने पुलिस को बताया कि चार दिन से काजल का मोबाइल बंद होने पर शनिवार देर रात वह कानपुर काजल के कमरे पर पहुँची. काफी देर तक दरवाजा न खुलने पर दूसरी चाबी मंगवा कर दरवाजा खोला तो उसका शव बेड में और देव का शव कमरे में पड़ा मिला. घर की अलमारियां खुली पड़ी हुई थीं. सारा सामान बिखरा हुआ था. वहीं काजल का आईफोन भी गायब मिला.

प्रेम प्रसंग बन सकता वजह...
तलाशी में पुलिस को कमरे में शराब की बोतल पड़ी मिली. पड़ोसियों ने बताया कि काजल के घर गोलू और आकाश नाम के दो युवकों का आना जाना था. इलाकाई लोगों की मानें तो प्रेम प्रसंग में घटना को अंजाम दिया. काजल का एक युवक से प्रेम प्रसंग था, कुछ समय पहले एक अन्य युवक के एंट्री होने हुई तो पूर्व प्रेमी से उसका विवाद हो गया था जिसके बाद उसने घर आना-जाना बंद कर दिया था. हाल ही में फिर से दोनों युवक काजल के घर आने लगे थे.

डीसीपी साउथ दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि मृतक काजल के घर के पास एक सीसीटीवी कैमरा मिला है, जिसके फुटेज की जांच कराई जा रही है. पीड़ित परिजनों ने दो युवकों पर शक जताया है. जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा.

