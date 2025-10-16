कानपुर में मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर की दोस्ती फिर किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

कानपुर/प्रवीन पाण्डेय : उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक 'लव जिहाद' का मामला सामने आया है. जिसमें मुस्लिम समुदाय के एक युवक ने हिंदू धर्म की एक छात्रा को प्रेम जाल में फंसाकर उसका शारीरिक शोषण किया है. अश्लील वीडियो और फोटो दिखाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया. पुलिस कमिश्नर के हस्तक्षेप के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

क्या है पूरा मामला ?

दरअसल, कल्याणपुर थाना क्षेत्र की 11वीं कक्षा की छात्रा दो साल पहले फेसबुक पर एक युवक के संपर्क में आई. सोशल मीडिया चैट से शुरू हुई यह दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और दोनों का घूमना-फिरना शुरू हो गया.

पहचान बदलकर की दोस्ती का सयंत्र

शुरूआती दिनों में छात्रा को पता ही नहीं था कि युवक अपना पहचान छुपा रहा है.बाद में पता चला कि युवक का असली नाम नियाज अहमद खान है, जबकि वह 'बेबी राजा' के नाम से अकाउंट चला रहा था. छात्रा ने जब युवक की असलियत जानकर उससे दूरी बनानी चाही, तो युवक ने माफी मांगने के बहाने एक साजिश रची. वह छात्रा को द्विवेदी मेंशन होटल में बुलाया. वहां युवक ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर छात्रा को पिला दिया, जिससे वह होश खो बैठी. इसी हालत में युवक ने छात्रा से शारीरिक संबंध बनाए और उसके अश्लील वीडियो एवं फोटो भी खींच लिए.

धर्म बदलने का आरोप

होश में आने के बाद छात्रा घर लौट आई, लेकिन अगले ही दिन नियाज अहमद ने उन वीडियो और तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर छात्रा का शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया. ब्लैकमेलिंग की हद तो तब हो गई जब मुस्लिम युवक ने छात्रा पर जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव डालना शुरू कर दिया.

पुलिस हस्तक्षेप के बाद कार्रवाई

पीड़ित छात्रा ने जब इस बारे में अपने परिजनों को बताया, तो वे शिकायत लेकर पहले रावतपुर थाने गए. परिजनों का आरोप है कि थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बजाय उल्टा लड़की पर ही दोष मढ़कर उन्हें थाने से भगा दिया. इसके बाद, छात्रा ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस कमिश्नर के समक्ष अपनी पूरी आपबीती सुनाई, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई का आश्वासन मिला.

संयुक्त पुलिस आयुक्त का बयान

कानपुर के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार ने इस संबंध में बताया कि महिला अपराध पर तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने आश्वस्त किया कि आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है.गिरफ्तारी से पहले नियाज़ अहमद खान ने अपने फेसबुक अकाउंट का नाम बदलकर 'बेबी राजा खान' कर लिया था