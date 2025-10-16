Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2964275
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

कानपुर में मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर की दोस्ती फिर किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

Kanpur News :  मुस्लिम समुदाय के एक युवक ने हिंदू धर्म की एक छात्रा को प्रेम जाल में फंसाया और उसका शारीरिक शोषण किया. इस  मामले में पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है.

 

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 16, 2025, 04:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कानपुर में मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर की दोस्ती फिर किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार

कानपुर/प्रवीन पाण्डेय : उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक 'लव जिहाद' का मामला सामने आया है. जिसमें मुस्लिम समुदाय के एक युवक ने हिंदू धर्म की एक छात्रा को प्रेम जाल में फंसाकर उसका शारीरिक शोषण किया है.  अश्लील वीडियो और फोटो दिखाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया. पुलिस कमिश्नर के हस्तक्षेप के बाद आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है.

क्या है पूरा मामला ? 
दरअसल, कल्याणपुर थाना क्षेत्र की 11वीं कक्षा की छात्रा दो साल पहले फेसबुक पर एक युवक के संपर्क में आई. सोशल मीडिया चैट से शुरू हुई यह दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदल गई और दोनों का घूमना-फिरना शुरू हो गया. 

पहचान बदलकर की दोस्ती का सयंत्र 
शुरूआती दिनों में छात्रा को पता ही नहीं था कि युवक अपना पहचान छुपा रहा है.बाद में पता चला कि युवक का असली नाम नियाज अहमद खान है, जबकि वह 'बेबी राजा' के नाम से अकाउंट चला रहा था. छात्रा ने जब युवक की असलियत जानकर उससे दूरी बनानी चाही, तो युवक ने माफी मांगने के बहाने एक साजिश रची. वह छात्रा को द्विवेदी मेंशन होटल में बुलाया. वहां युवक ने कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर छात्रा को पिला दिया, जिससे वह होश खो बैठी. इसी हालत में युवक ने छात्रा से शारीरिक संबंध बनाए और उसके अश्लील वीडियो एवं फोटो भी खींच लिए.

Add Zee News as a Preferred Source

धर्म बदलने का आरोप
होश में आने के बाद छात्रा घर लौट आई, लेकिन अगले ही दिन नियाज अहमद ने उन वीडियो और तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर छात्रा का शारीरिक शोषण करना शुरू कर दिया. ब्लैकमेलिंग की हद तो तब हो गई जब मुस्लिम युवक ने छात्रा पर जबरन धर्म परिवर्तन करने का दबाव डालना शुरू कर दिया.

पुलिस हस्तक्षेप के बाद कार्रवाई
पीड़ित छात्रा ने जब इस बारे में अपने परिजनों को बताया, तो वे शिकायत लेकर पहले रावतपुर थाने गए. परिजनों का आरोप है कि थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बजाय उल्टा लड़की पर ही दोष मढ़कर उन्हें थाने से भगा दिया. इसके बाद, छात्रा ने हिम्मत दिखाते हुए पुलिस कमिश्नर के समक्ष अपनी पूरी आपबीती सुनाई, जिसके बाद तत्काल कार्रवाई का आश्वासन मिला.

संयुक्त पुलिस आयुक्त का बयान
कानपुर के ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार ने इस संबंध में बताया कि महिला अपराध पर तत्परता दिखाते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने आश्वस्त किया कि आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है.गिरफ्तारी से पहले नियाज़ अहमद खान ने अपने फेसबुक अकाउंट का नाम बदलकर 'बेबी राजा खान' कर लिया था

TAGS

Kanpur News

Trending news

Kanpur News
कानपुर में मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर की दोस्ती फिर किया दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार
Azamgarh news
आजमगढ़ में बड़ा फर्जीवाड़ा, कागज पर चल रही कंपनी ने 238 लाख का किया गबन, केस दर्ज
jaunpur news
जौनपुर में गरजा 'बाबा का बुलडोजर', प्रधान का सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हुआ ध्वस्त
Basti News
सस्ता सोना खरीदने के लालच में हो जाएंगे कंगाल! यूपी में ठगी का चौंकाने वाला मामला
Barabanki News
बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा, पिकअप और ऑटो की जोरदार टक्कर, चालक की मौके पर मौत
Gorakhpur News
गोरखपुर: चारपाई पर सोते जूस विक्रेता को उतारा मौत के घाट, नजारा देख बदहवास हुई पत्नी
Moradabad news
मेरी मौत का जिम्मेदार...मंगेतर के प्रेमी संग भागने से युवक ने उठाया खौफनाक कदम
Bahraich news
बहराइच में आदमखोर भेड़िए का अंत, वन विभाग ने किया मार गिराया
Saharanpur news
अरे!वो मर जाएगी.सहारनपुर में महिला दरोगा बनी फरिश्ता,चलती ट्रेन के आगे कूदने से रोका
Ayodhya news
Ayodhya News: गांव में रोड नहीं, बेटों की नहीं हो रही शादी! इंतजार में हो रहे अधेड़