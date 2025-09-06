Hamirpur News: हमीरपुर में रात को फिर मंडराए ड्रोन, गांववाले आंखों में काट रहे रातें, दर्जनों गांव में दहशत में लोग
Hamirpur News: हमीरपुर में रात को फिर मंडराए ड्रोन, गांववाले आंखों में काट रहे रातें, दर्जनों गांव में दहशत में लोग

Hamirpur News: आसमान में ड्रोनों जैसी चीजों के देखे जाने की खबरों से ग्रामीण इलाकों में दहशत फैली हुई है, क्योंकि लोग किसी अनहोनी के डर से रात भर जागकर पहरा दे रहे हैं.  यह घटनाएं लोगों में चिंता और असुरक्षा की भावना पैदा कर रही हैं, क्योंकि वे अज्ञात उड़ने वाली वस्तुओं के खतरे के बारे में चिंतित हैं.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Sep 06, 2025, 08:01 AM IST
संदीप कुमार/हमीरपुर: उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में बीते कुछ दिनों में जिले के अलग अलग गाँवो सहित मुख्यालय के कई इलाकों में ड्रोन जैसी लाइटों से टिमटिमाते रहस्यमयी उपकरण के दिखाई देने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है. लोग किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को लेकर डर और खौफ के साये में राते काटने को मजबूर हैं. इसी भय के कारण ज्यादातर गाँवो के ग्रामीणों हाथों में लाठी डंडा लेकर पहरा देते हुए निगरानी कर रहे हैं.  पुलिस प्रशासन ने खुफिया विभाग को अलर्ट करने के साथ ही आम लोगों को किसी भी तरह की अफवाह से बचने की अपील की है. 

इस रहस्यमयी उपकरण का भय
 वहीं बहुत से गांवों में ग्रामीण इस रहस्यमयी उपकरण के भय से भयभीत होकर पुलिस को भी फोन कर गाँव बुला कर अपने हालातों की जानकारी देते हुए रहस्यमयी टिमटिमाते हुए उपकरण का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं. 

पिछले हफ्ते भी दिखाई दिए थे ड्रोन
राघवा गांव के निवासियों ने बताया कि ड्रोन लगभग दो घंटे तक उनके गांव के ऊपर मंडराते रहे. इसकी सूचना पुलिस को दी. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. पिछले हफ्ते हमीरपुर जिले में टेढ़ा, सिमनौड़ी, पचखुरा बुजुर्ग, सुरौली, भौंरा, किसवाही, व गल्ला मंडी कस्बा सुमेरपुर क्षेत्र के समेत तमाम गांवों में आसमान में रहस्यमयी ड्रोन देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया था।

पुलिस ने बढ़ाई रात्रि गश्त
बहुत से गांवों से इस तरह की सूचना मिलने पर पुलिस के आलाधिकारियो द्वारा विभिन्न गांवों के संभ्रांत लोगों के साथ बैठक कर अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की जा रही है. इसके साथ ही पुलिस की रात्रि गश्त को बढ़ाकर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया जा रहा है. इसके साथ ही इस रहस्यमयी उपकरण के आसमान में उड़ने के मामले की जाँच की जा रही हैं.

