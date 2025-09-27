Kanpur News: अब रविवार को खुलेंगे रजिस्ट्री ऑफिस, दुकान-मकान-फ्लैट और जमीन के होंगे बैनामे, जानें क्यों हुआ ये फैसला?

Kanpur News: अब कानपुर में रविवार को भी रजिस्ट्री हो पाएगी. जिले में 28 सितंबर से रविवार को रजिस्ट्री दफ्तर खुलेंगे. यह फैसला नवरात्र में रजिस्ट्रियां बढ़ने सर्वर में दिक्कत और ऑनलाइन भुगतान में देरी होने से लिया गया है. पढ़िए पूरी डिटेल...
Kanpur News: उत्तर प्रदेश में नवरात्र में बैनामा कराने वालों की संख्या बढ़ गई है. जिसके चलते कानपुर, शाहजहांपुर समेत कई जिलों में अब रविवार को भी रजिस्ट्री हो पाएगी. अब अगर कानपुर की बात करें तो 28 सितंबर को छुट्टी वाले दिन भी दुकान, मकान, फ्लैट और जमीन की रजिस्ट्री की जाएगी.
रविवार को खुलेंगे रजिस्ट्री ऑफिस
कानपुर जोन के सभी चारों दफ्तर, घाटमपुर, नरवल, बिल्हौर के रजिस्ट्री दफ्तर भी खुलेंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, नवरात्र पर प्रापर्टी की रजिस्ट्रियां बढ़ने, सर्वर में दिक्कत और 20 हजार से ज्यादा रजिस्ट्री फीस ऑनलाइन भुगतान के कारण रजिस्ट्री में देरी हो रहा था. जिसके चलते रविवार को भी रजिस्ट्री ऑफिस खोलने का फैसला किया गया है.
चौड़ीकरण से जुड़ी रजिस्ट्रियां
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, रविवार को चकेरी-पाली-गौरिया संपर्क के चौड़ीकरण से जुड़ी रजिस्ट्रियां भी हो पाएंगी. अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व की मानें तो अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग प्रांतीय खंड कानपुर ने शिविर लगाकर चकेरी-पाली-गौरिया संपर्क के चौड़ीकरण से जुड़ी रजिस्ट्रियां कराने की अपील की थी. ऐसे में सभी रजिस्ट्री ऑफिस को खोलने का निर्णय लिया गया है.
