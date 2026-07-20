609 से सीधे 167 अंक... नीट रिजल्ट में बार-बार बदलाव, कानपुर की आर्या सिंह ने NTA पर लगाए गंभीर आरोप

पीड़िता और परिवार का क्या है कहना?

इस पूरे मामले पर पीड़ित छात्रा और उनके पिता ने प्रशासन के सामने अपना पक्ष रखा . आर्या सिंह का कहना है कि मैंने बहुत मेहनत से परीक्षा की तैयारी की थी. पहली बार में मेरे 609 नंबर दिख रहे थे, जिससे मैं बहुत खुश थी. लेकिन NTA ने बिना किसी कारण के मेरा स्कोर दो बार बदला और अंत में मुझे सिर्फ 167 नंबर दे दिए. ओएमआर शीट में भी हेरफेर की गई है. इस लापरवाही से मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो रही है. उनके पिता राकेश सिंह कहते है कि देश की रक्षा करने के बाद आज मुझे अपनी बेटी के हक के लिए लड़ना पड़ रहा है. इतनी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में इतनी गैर-जिम्मेदाराना हरकत बर्दाश्त से बाहर है. यह लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हम इसके खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे.