609 से सीधे 167 अंक... नीट रिजल्ट में बार-बार बदलाव, कानपुर की आर्या सिंह ने NTA पर लगाए गंभीर आरोप

राज्य चुनें
कानपुर न्यूज/प्रवीण पांडे: NEET-UG परीक्षा के नतीजों को लेकर देश भर में पहले ही कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कानपुर की रहने वाली छात्रा आर्या सिंह का आरोप है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की वेबसाइट पर उनका रिजल्ट दो बार बदला गया, जिससे उनके अंक 609 से घटकर सीधे 167 पर आ गए. पीड़ित परिवार ने इसे एक बड़ा घोटाला बताते हुए न्याय की गुहार लगाई है.
कैसे बदले गए अंक? छात्रा का दावा
आर्या सिंह के मुताबिक, जब उन्होंने पहली बार NEET-UG का रिजल्ट चेक किया, तो उनके 609 अंक थे और उन्हें काउंसलिंग के लिए क्वालीफाइड बताया गया था. लेकिन जब उन्होंने दोबारा वेबसाइट चेक की, तो उनके अंक घटकर 540 हो गए. बात यहीं खत्म नहीं हुई. अगले ही दिन जब रिजल्ट दोबारा देखा गया, तो उनके अंक घटकर महज 167 रह गए. इतनी बड़ी परीक्षा में अंकों का इस तरह बार-बार बदलना किसी बड़े तकनीकी झोल या गड़बड़ी की तरफ इशारा करता है.
रिजल्ट में पाई गईं 3 बड़ी गड़बड़ियां
छात्रा और उनके परिवार ने जब अपनी ओएमआर (OMR) शीट और रिजल्ट का बारीकी से मिलान किया, तो तीन बड़ी लापरवाही सामने आईं. क्वेश्चन सीरियल नंबर की गड़बड़ीहस्ताक्षर के समय में गड़बड़ी,OMR शीट की सीरीज बदली, छात्रा को परीक्षा हॉल में जो OMR शीट दी गई थी, उसकी सीरीज और रिजल्ट में दिख रही सीरीज नंबर आपस में मेल नहीं खा रहे हैं.
पीड़िता और परिवार का क्या है कहना?
इस पूरे मामले पर पीड़ित छात्रा और उनके पिता ने प्रशासन के सामने अपना पक्ष रखा . आर्या सिंह का कहना है कि मैंने बहुत मेहनत से परीक्षा की तैयारी की थी. पहली बार में मेरे 609 नंबर दिख रहे थे, जिससे मैं बहुत खुश थी. लेकिन NTA ने बिना किसी कारण के मेरा स्कोर दो बार बदला और अंत में मुझे सिर्फ 167 नंबर दे दिए. ओएमआर शीट में भी हेरफेर की गई है. इस लापरवाही से मेरी सालों की मेहनत बर्बाद हो रही है. उनके पिता राकेश सिंह कहते है कि देश की रक्षा करने के बाद आज मुझे अपनी बेटी के हक के लिए लड़ना पड़ रहा है. इतनी बड़ी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में इतनी गैर-जिम्मेदाराना हरकत बर्दाश्त से बाहर है. यह लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हम इसके खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे.
NTA और शिक्षा मंत्रालय से नहीं मिला कोई जवाब
इस गंभीर गड़बड़ी को लेकर आर्या सिंह और उनके पिता ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री और एनटीए (NTA) को आधिकारिक तौर पर मेल भेजकर शिकायत दर्ज कराई है. हालांकि, कई दिन बीत जाने के बाद भी पीड़ित परिवार को कोई जवाब नहीं मिला है. फिलहाल इस पूरे मामले पर NTA की तरफ से कोई आधिकारिक बयान या स्पष्टीकरण सामने नहीं आया है, जिससे छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी बढ़ती जा रही है.