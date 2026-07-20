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609 से सीधे 167 अंक... नीट रिजल्ट में बार-बार बदलाव, कानपुर की आर्या सिंह ने NTA पर लगाए गंभीर आरोप

Arya Singh Kanpur NEET Case: कानपुर से एक ऐसा चौंकाने वाला मामला सामने आया है जिसने परीक्षा प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. कानपुर की रहने वाली छात्रा आर्या सिंह का आरोप है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की वेबसाइट पर उनका रिजल्ट दो बार बदला गया, जिससे उनके अंक 609 से घटकर सीधे 167 पर आ गए.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 20, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 03:27 PM IST
609 से सीधे 167 अंक... नीट रिजल्ट में बार-बार बदलाव, कानपुर की आर्या सिंह ने NTA पर लगाए गंभीर आरोप
Image Credit: Arya Singh Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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