Kanpur Dehat: महिला वार्ड में कुत्ता, दवाएं एक्सपायर, गंदगी से मरीज-तीमारदार परेशान, कानपुर देहात के इस हॉस्पिटल का ऐसा है हाल
Kanpur Dehat:उत्तरप्रदेश के कानपुर देहात जिले के राजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की औचक जांच में खामियों का अंबार देखने को मिला.

Kanpur Dehat:उत्तरप्रदेश के कानपुर देहात जिले के राजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की औचक जांच में खामियों का अंबार देखने को मिला.

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 05, 2025, 01:19 PM IST
आलोक त्रिपाठी/कानपुर देहात: कानपुर देहात जिले में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाहियाँ लगातार सामने आ रही हैं. डिप्टी सीएम बृजेश पाठक की सख्ती के बावजूद गुरुवार को राजपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) की औचक जांच में खामियों का अंबार देखने को मिला.

क्या है पूरा मामला 
निरीक्षण के लिए पहुंचे डिप्टी सीएमओ एवं नोडल अधिकारी डॉ. आदित्य सचान ने महिला वार्ड में कुत्ता बैठे पाया. वहीं इमरजेंसी कक्ष में खून रोकने वाली जीवन रक्षक दवाएँ करीब दो माह पहले एक्सपायर हो चुकी थीं.  शौचालयों की हालत बेहद खराब थी, जिनमें गंदगी और बदबू से मरीज व उनके परिजन परेशान थे.  स्टोर रूम में दवाएँ बेतरतीब ढंग से रखी हुई थीं.

औषधि भंडारण पर आरोप 
निरीक्षण के दौरान फार्मासिस्ट स्टॉक रजिस्टर दिखाने में असफल रहे, जबकि ओपीडी रजिस्टर में सभी बुखार पीड़ित मरीजों को एक जैसी दवाएँ लिखी गई थीं. औषधि भंडारण रजिस्टर में भी गंभीर अनियमितताएँ पाई गईं. इतना ही नहीं, अस्पताल परिसर में रखा जाने वाला जनरेटर भी गायब मिला. अधीक्षक और स्टाफ इस पर कोई जवाब नहीं दे पाए.  डिप्टी सीएमओ ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कराने की बात कही.

मरीजों का क्या कहना 
मरीजों के परिजनों ने यह भी शिकायत की, कि रात में डॉक्टर अस्पताल में रुकते नहीं हैं. इस पर डॉ.आदित्य सचान ने अधीक्षक डॉ. अमित निरंजन को अस्पताल परिसर में ही निवास करने का निर्देश दिया. उन्होंने बताया कि निरीक्षण में मिली सभी खामियों की रिपोर्ट तैयार कर सीएमओ को भेजी जा रही है.

पीएचसी प्रभारी का वीडियो क्यों है वायरल 
इस बीच, पीएचसी प्रभारी डॉ. अमित निरंजन का एक विवादित बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में वे तहसीलदार और एसडीएम को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं.  उन्होंने कहा, “झांसी के मोठ में मैंने तहसीलदार और एसडीएम को इतनी बेइज्जती की कि बैठने तक की कुर्सी नहीं दी. पहले वे मेरी बराबरी करें, तब मैं उन्हें बैठने दूँगा. काम करूंगा तो अपनी शर्तों पर करूंगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं."
उनके इस बयान ने स्वास्थ्य महकमे और प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मचा दिया है. 

स्थानीय लोगों ने क्या कहा
स्थानीय लोगों का कहना है कि डॉ. निरंजन का व्यवहार पहले से ही विवादित रहा है. अब उनके इस गैर-जिम्मेदाराना बयान से स्वास्थ्य विभाग की छवि धूमिल हो रही है. सूत्रों का कहना है कि उच्चाधिकारियों को जानकारी मिल चुकी है और जल्द ही उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है.

;