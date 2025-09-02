Kanpur News: कानपुर में नई नवेली दुल्हन का असली चेहरा देखकर ससुराल वाले दंग रह गए हैं. नई नवेली दुल्हन ने पहले दूल्हे को दूध में नशीला पदार्थ दे दिया. इसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर घायल कर दिया.
Trending Photos
Kanpur News: कानपुर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां शादी की शहनाई की गूंज अभी शांत नहीं हुई थी नई नवेली दुल्हन ने बड़ा कांड कर दिया. नई नवेली दुल्हन के इस कांड से दूल्हा और उसका पूरा परिवार सदमे में है. शादी के तीसरे दिन दुल्हन ने अपने पति को पहले दूध में नशीला पदार्थ दे दिया. इसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर घायल कर दिया. इतने पर भी दुल्हन के कारनामे नहीं रुके. ससुराल में रखे सोने-चांदी के जेवर लेकर फरार हो गई.
यह है पूरा मामला
दरअसल, यह पूरा मामला कानपुर के बिल्हौर इलाके का है. यहां रमन गुप्ता की शादी नहीं हो रही थी. ऐसे में परिवार को एक बिचौलिया मिला उसने बेटे की शादी कराने का जिम्मा लिया. इसके बाद बिचौलिये ने रमन की शादी 1.10 लाख रुपये में आजमगढ़ की सोनल से करा दी. 27 अगस्त को धूमधाम से शादी हुई. ससुराल पहुंची सोनल ने शादी के तीन दिन बाद ही अपना असली रूप दिखा दिया.
दूल्हे के प्राइवेट पार्ट पर हमला
आरोप है कि नई नवेली दुल्हन सोनल ने 30 अगस्त की रात दूल्हे को दूध में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. आरोप है कि रमन के बेहोश होने के बाद सोनल ने उसके प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया. इससे वह घायल हो गया. सोनल घर में रखे सोने-चांदी के जेवर लेकर फरार हो गई. अगली सुबह जब परिवार ने दूल्हे को बेहोश और दुल्हन को गायब पाया, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई.
दूल्हे का अस्पताल में चल रहा इलाज
घर वालों ने दूल्हे रमन गुप्ता को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, जहां होश आने पर उसने अपनी आपबीती सुनाई. पीड़ित परिवार ने अब लुटेरी दुल्हन और शादी कराने वाले बिचौलियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है. पुलिस इस शातिर ''लुटेरी दुल्हन गैंग'' की तलाश में जुट गई है, जो शादी का झांसा देकर परिवारों को लूटता है. पुलिस ने लोगों को इस गैंग से सावधान रहने की सलाह दी है.
यह भी पढ़ें : Aligarh News: मैंने अपनी मर्जी से शादी की... हिंदू लड़के से शादी करने के लिए सोफिया बनी सोनिया, मांग में सिंदूर देख घरवालों का खौला खून
यह भी पढ़ें : Chandauli News: प्रेमी संग रंगरेलियां मना रही थी पत्नी, तभी आ गया पति, फिर जो हुआ बन गया चर्चा का विषय