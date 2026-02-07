यूपी के इस जिले में 5800 करोड़ में बन रही 6 लेन की रिंग रोड, एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे से होगी कनेक्टिविटी

Kanpur News: कानपुर आउटर में 5800 करोड़ रुपये की लागत से बन रही 94.659 किमी लंबी रिंग रोड को पांच पैकेज में तैयार किया जा रहा है. इस परियोजना का लक्ष्य 2028 तक पूरा कर यातायात के लिए खोलना है. पहले इसे चार लेन बनाया जाना था, लेकिन अब इसे 6 लेन का किया जा रहा है ताकि बढ़ते ट्रैफिक को बेहतर ढंग से संभाला जा सके.

पहले पैकेज का 50% काम पूरा

सचेंडी से मंधना तक 23.325 किमी लंबे पहले पैकेज का लगभग 50 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है. एनएचएआई के अनुसार सितंबर 2026 तक इसका निर्माण कार्य समाप्त करने का लक्ष्य है. हालांकि संचालन पहले पैकेज के पूरा होते ही शुरू होगा या सभी पैकेज पूरे होने के बाद, इस पर अंतिम निर्णय मुख्यालय करेगा.

100 किमी प्रति घंटा होगी अधिकतम रफ्तार

6 लेन की इस रिंग रोड पर वाहनों की अधिकतम गति 100 किमी प्रति घंटा तय की गई है. परियोजना निदेशक पंकज यादव के अनुसार, पैकेज-1 पूरा होने के बाद यातायात आंशिक रूप से शुरू किया जा सकता है. पूरी रिंग रोड के चालू होने पर वाहन फर्राटा भर सकेंगे और सफर पहले से अधिक सुगम होगा.

ट्रैफिक और यात्रा समय में बड़ी राहत

रिंग रोड बनने से वे वाहन जिन्हें कानपुर शहर में प्रवेश नहीं करना है, सीधे आउटर मार्ग से अन्य जिलों की ओर निकल सकेंगे. इससे शहर के भीतर ट्रैफिक का दबाव कम होगा. अनुमान है कि यात्रा समय में लगभग 60 प्रतिशत कमी आएगी और औसत गति में करीब 30 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की जाएगी.

गंगा पर 3300 मीटर लंबा पुल

परियोजना के तीसरे पैकेज में गंगा नदी पर 3300 मीटर लंबा प्रमुख पुल बनाया जाएगा. इसके अलावा 6 बड़े पुल, 26 लघु पुल, 13 फ्लाईओवर, 9 रेलवे ओवरब्रिज, 15 व्हीकुलर अंडरपास और 55 स्लैब कल्वर्ट बनाए जाएंगे. साथ ही एनएचएआई का एक प्रशासनिक भवन भी इस परियोजना का हिस्सा होगा.

एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी

रिंग रोड को चकेरी एयरपोर्ट से जोड़ने के लिए 1.5 किमी लंबा लिंक रोड बनाया जा रहा है. इसके अलावा लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे को भी कड़ेर पटारी गांव के पास रिंग रोड से जोड़ा जाएगा. इससे कानपुर नगर, कानपुर देहात और उन्नाव के बीच तेज और सीधा संपर्क स्थापित होगा.

13 टोल प्लाजा और क्लोज टोलिंग सिस्टम

इस रिंग रोड पर 13 टोल प्लाजा बनाए जा रहे हैं और इसे क्लोज टोलिंग प्रणाली पर संचालित किया जाएगा. वाहन टोल से ही प्रवेश और निकास करेंगे, जिससे अनियंत्रित कट और दुर्घटनाओं की संभावना कम होगी. एनएचएआई का दावा है कि इससे ब्लैक स्पॉट की आशंका न के बराबर रहेगी और यातायात अधिक सुरक्षित बनेगा.