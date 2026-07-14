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लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली शुरू, कार, बस और ट्रक के लिए NHAI ने तय की नई दरें

lucknow kanpur expressway toll rates: लखनऊ और कानपुर के बीच सफर अब पहले से कहीं अधिक तेज और सुविधाजनक हो गया है. 63 किलोमीटर लंबे 6-लेन लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली शुरू हो चुकी है. NHAI द्वारा जारी नई टोल दरों के अनुसार कार, बस, ट्रक और अन्य वाहनों के लिए अलग-अलग शुल्क तय किए गए हैं.

Written ByShailesh Yadav
Published: Jul 14, 2026, 01:47 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 01:47 PM IST
लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली शुरू, कार, बस और ट्रक के लिए NHAI ने तय की नई दरें
Image Credit: The Uttar Pradesh IndexSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailesh Yadav

Shailesh Yadav

शैलेश यादव, जी न्यूज़ में पत्रकार हैं, क्राइम, राजनीति, शासन-प्रशासन और जनहित से जुड़े मुद्दों पर बेबाक लेखन करते हैं.

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