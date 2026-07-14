लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली शुरू, कार, बस और ट्रक के लिए NHAI ने तय की नई दरें

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lucknow kanpur expressway toll rates: उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख शहरों लखनऊ और कानपुर के बीच सफर अब पहले से कहीं ज्यादा तेज, आसान और सुरक्षित हो गया है. ₹4,700 करोड़ की लागत से बने 63 किलोमीटर लंबे 6-लेन लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे (NE-6) का उद्घाटन सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया. उद्घाटन के अगले दिन यानी मंगलवार से इस एक्सप्रेस-वे पर टोल टैक्स की वसूली भी शुरू हो गई है.
इस एक्सप्रेस-वे के शुरू होने से लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय 1.5 से 3 घंटे के बजाय अब सिर्फ 35 से 40 मिनट रह जाएगा. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने वाहनों के लिए टोल की दरें भी जारी कर दी हैं.
वाहनों के लिए टोल शुल्क
कार, जीप, वैन और एसयूवी: ₹275 (एक तरफ), ₹415 (24 घंटे में वापसी)
हल्के कमर्शियल वाहन: ₹445 (एक तरफ), ₹670 (वापसी)
बस और ट्रक: ₹935 (एक तरफ), ₹1,405 (वापसी)
भारी वाहन: ₹1,020 (एक तरफ), ₹1,530 (वापसी)
रोजाना सफर करने वालों को राहत
NHAI ने नियमित यात्रियों के लिए ₹3,075 का वार्षिक फास्टैग पास शुरू किया है. इस पास के जरिए एक साल में 200 बार टोल पार किया जा सकेगा, जिससे बार-बार यात्रा करने वालों को राहत मिलेगी.
जानिए एक्सप्रेस-वे के अहम नियम
अधिकतम गति सीमा 120 किमी प्रति घंटा तय की गई है.
बाइक और स्कूटर जैसे दोपहिया वाहनों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी.
टोल का भुगतान सिर्फ फास्टैग के जरिए किया जाएगा.
पूरे रूट पर 5 टोल प्लाजा बनाए गए हैं, लेकिन फिलहाल 4 टोल प्लाजा पर ही शुल्क वसूला जाएगा.
विकास को मिलेगी नई रफ्तार
यह एक्सप्रेस-वे लखनऊ, उन्नाव और कानपुर को जोड़ता है. इससे न केवल दोनों बड़े शहरों के बीच आवागमन आसान होगा, बल्कि आसपास के कस्बों और गांवों में भी व्यापार, उद्योग और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे. यह मार्ग उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भी अहम माना जा रहा है. इसके अलावा सोमवार को लखनऊ-हरदोई 4-लेन एक्सप्रेस-वे का भी उद्घाटन किया गया, जिससे प्रदेश की सड़क कनेक्टिविटी को और मजबूती मिलेगी.
लखनऊ–कानपुर एक्सप्रेस-वे अब रफ्तार, सुविधा और विकास का नया प्रतीक बनने जा रहा है। यह आधुनिक एक्सप्रेस-वे लखनऊ और कानपुर के बीच की दूरी को और भी आसान बनाते हुए व्यापार, उद्योग, निवेश और आवागमन को नई गति प्रदान करेगा। pic.twitter.com/mt24PbhQ7O
— Pankaj Singh (@PankajSinghBJP) July 13, 2026