लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर टोल वसूली शुरू, कार, बस और ट्रक के लिए NHAI ने तय की नई दरें

lucknow kanpur expressway toll rates: उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख शहरों लखनऊ और कानपुर के बीच सफर अब पहले से कहीं ज्यादा तेज, आसान और सुरक्षित हो गया है. ₹4,700 करोड़ की लागत से बने 63 किलोमीटर लंबे 6-लेन लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे (NE-6) का उद्घाटन सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया. उद्घाटन के अगले दिन यानी मंगलवार से इस एक्सप्रेस-वे पर टोल टैक्स की वसूली भी शुरू हो गई है.