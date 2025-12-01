Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3025707
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुडे़गा 112 किमी लंबा नया हाईवे, दिल्ली से MP-महाराष्ट्र तक सफर आसान, 93 गांवों के किसानों की चमकी किस्मत

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जुड़ने वाला 112 किलोमीटर लंबा नया हाईवे औद्योगिक नेटवर्क को दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक जोड़ देगा. जिसके लिए यूपी के 93 गांवों में भूमि अधिग्रहण का काम तेजी से चल रहा है. कुल 1139 हेक्टेयर भूमि की जरूरत है.

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Dec 01, 2025, 11:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Meta AI

Kanpur Mahoba Kabrai  Highway: कानपुर–महोबा–कबरई ग्रीन फील्ड हाईवे का डिजाइन अंतिम स्वीकृति के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय को भेज दिया गया है. यह चरण परियोजना की प्रगति में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि डिजाइन मंजूरी मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. इससे निर्माण की दिशा में कदम तेजी से आगे बढ़ेंगे और पूरे कॉरिडोर का विकास समयबद्ध तरीके से हो सकेगा. 

112 किमी लंबा एलीवेटेड हाईवे
यह हाईवे 112 किलोमीटर की कुल लंबाई में बनाया जाएगा और खास बात यह है कि संपूर्ण मार्ग एलीवेटेड संरचना पर आधारित होगा. एलीवेशन से ट्रैफिक का अवरोध कम होगा और स्थानीय मार्गों के साथ टकराव भी नहीं होगा. इससे यात्रा समय कम होगा और भारी वाहनों के लिए एक सुगम, सुरक्षित और तेज गति वाला विकल्प उपलब्ध होगा, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को नई दिशा देगा.

बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से सीधा लिंक
हाईवे को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, जिससे यह दिल्ली के रूट तक सीधे पहुंच देगा. खास बात यह है कि यह नया हाईवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से लगभग 60 मीटर ऊपर से गुजरेगा. इससे दोनों मार्गों के बीच सुचारू ट्रैफिक प्रवाह सुनिश्चित होगा और यात्रियों को बिना रुकावट तेज और सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा.

Add Zee News as a Preferred Source

महोबा, घाटमपुर और हमीरपुर में रैंप
हाईवे के निर्माण के दौरान महोबा, घाटमपुर और हमीरपुर क्षेत्रों में चढ़ने–उतरने के लिए विशेष रैंप तैयार किए जाएंगे. ये रैंप आसपास के कस्बों और गांवों को हाईवे से जोड़ेंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का संपर्क बेहतर होगा. यह व्यवस्था क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देगी और स्थानीय लोगों की आवाजाही को भी सरल बनाएगी.

चार हजार करोड़ रुपये की परियोजना
इस मेगा परियोजना के निर्माण पर करीब चार हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. केंद्र सरकार और एनएचएआई इसे एक बड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर निवेश के रूप में देख रहे हैं, जिसका असर पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र पर पड़ेगा. यह बजट हाईवे के एलीवेटेड निर्माण, भूमि अधिग्रहण, रैंप, इंटरचेंज, सुरक्षा दीवारों और अन्य तकनीकी कार्यों पर खर्च किया जाएगा.

भूमि अधिग्रहण की तेज रफ्तार
कानपुर, हमीरपुर और महोबा जिलों के 93 गांवों में भूमि अधिग्रहण का काम तेजी से चल रहा है. कुल 1139 हेक्टेयर भूमि की जरूरत है. जमीन चिन्हांकन लगभग पूरा हो चुका है, जिससे परियोजना में देरी की संभावना कम हो गई है. भूमि अधिग्रहण पूरा होते ही निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ होने की संभावना है, जो परियोजना की समयसीमा के लिए महत्वपूर्ण है.

चार जिलों से तीन जिलों तक अलाइमेंट संशोधित
हाईवे के प्रारंभिक प्रस्ताव में फतेहपुर जिले को भी शामिल किया गया था, लेकिन अंतिम स्वीकृत अलाइमेंट में इसे हटाकर मार्ग को केवल कानपुर नगर, हमीरपुर और महोबा तक सीमित कर दिया गया. इससे निर्माण लागत नियंत्रित होगी और मार्ग अधिक सीधा बनेगा. संशोधित अलाइमेंट तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा भौगोलिक और व्यावहारिक दृष्टि से अधिक उपयुक्त माना गया है.

औद्योगिक विकास को नई दिशा
यह हाईवे बुंदेलखंड क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बड़ी गति देगा. ग्रीन फील्ड कॉरिडोर ऐसे क्षेत्रों से गुजरता है जहां भविष्य में उद्योग बसाने की बड़ी संभावनाएं हैं. दिल्ली, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के औद्योगिक नेटवर्क से जुड़ने के बाद निवेशकों के लिए यह इलाका आकर्षण का केंद्र बन सकता है, जिससे रोजगार सृजन भी बढ़ेगा.

नौबस्ता–हमीरपुर मार्ग पर दबाव कम होगा
फिलहाल नौबस्ता–हमीरपुर दो लेन मार्ग पर भारी ट्रैफिक लोड के कारण रोज जाम लगता है और दुर्घटनाएं भी अधिक होती हैं. नया हाईवे इस दबाव को काफी हद तक कम करेगा. भारी वाहन, मालवाहक ट्रक और लंबी दूरी की यातायात अब ग्रीन फील्ड हाईवे से होकर जाएगी, जिससे मौजूदा मार्ग पर स्थानीय यातायात आराम से चल सकेगा और सड़क सुरक्षा भी बढ़ेगी.

कानपुर से मुंबई तक सफर आसान
ग्रीन फील्ड हाईवे छतरपुर, भोपाल और आगे मुंबई के आर्थिक कॉरिडोर से जुड़ जाएगा. इससे कानपुर से मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक की यात्रा बेहद सुगम और तेज हो जाएगी. माल परिवहन को भी बड़ा लाभ मिलेगा, क्योंकि अब अलग-अलग हाईवे पकड़ने की आवश्यकता नहीं होगी. सीधे, कम समय वाले मार्ग से पूरे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिलेगी.

ग्रामीण क्षेत्रों तक बेहतर कनेक्टिविटी
ग्रीन फील्ड हाईवे का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह कम आबादी वाले और ग्रामीण क्षेत्रों से होकर गुजरता है, जिससे इन इलाकों को नई कनेक्टिविटी मिलेगी. रैंप, सर्विस रोड और लिंक रोड के माध्यम से गांवों की पहुंच बढ़ेगी. इससे कृषि, व्यापार और स्थानीय उद्योगों की संभावनाओं में बढ़ोतरी होगी, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा.

अगले वित्तीय वर्ष में निर्माण की शुरुआत
एनएचएआई के परियोजना निदेशक के अनुसार, डिजाइन की स्वीकृति के बाद इसी वित्तीय वर्ष में टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी. इसके बाद अगले चरण में निर्माण कार्य शुरू होने की उम्मीद है. सरकार और प्राधिकरण इस हाईवे को प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि बुंदेलखंड को कनेक्टिविटी के नए युग में प्रवेश दिलाया जा सके.

TAGS

Kanpur Mahoba Kabrai HighwayKanpur NewsMahoba News

Trending news

Gorakhpur News
हत्या या हादसा! पोखरे में नग्न अवस्था में मिली महिला की लाश
UPPSC PCS 2025
UPPSC PCS 2025 प्री परीक्षा परिणाम घोषित, 11727 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चयनित
prayagraj news
अब्दुल्ला आजम के केस में हाईकोर्ट के जस्टिस ने सुनवाई से किया इनकार
Saharanpur news
चाचा! मम्मी का अफेयर है... बेटी के खुलासे ने उड़ाए होश, 6 महीने बाद खोदी गई कब्र
Lucknow Weather Update
दिसंबर लगते ही सर्दी का सितम शुरू! लखनऊ समेत पूरे UP के लिए मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट
Ayodhya news
अयोध्या में श्री राम आर्ष गुरुकुल का भूमिपूजन
driving license
यूपी परिवहन विभाग में नई व्यवस्था लागू, DL बनवाने से पहने जान लें ये बड़े बदलाव
Lalitpur news
5 लाख दो नहीं तो वायरल कर दूंगा...प्रेमिका के साथ होटल में बनाया अश्लील वीडियो
codeine cough syrup
MLC बनने की ख्वाहिश! आलीशान महल...कफ सिरप मास्टरमाइंड ने कैसे की 100 करोड़ काली कमाई
Hapur News
हापुड़ में हाईवे किनारे मिला सूटकेस, खोलते ही पुलिस के उड़ गए होश !