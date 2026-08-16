7 घंटे में कानपुर से भोपाल, UP-MP को जोड़ेगा ये एक्सप्रेसवे, महोबा तक हाईस्पीड कनेक्टिविटी

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Kanpur News: उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है. वर्तमान समय में भोपाल से कानपुर की दूरी तय करने में लगभग 13 से 15 घंटे का लंबा समय लग जाता है, लेकिन जल्द ही यह सफर केवल 7 से 8 घंटे में पूरा हो जाएगा. इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर तेजी से काम चल रहा है, जिसके पूरा होने के बाद दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच आना-जाना बेहद आसान हो जाएगा.
हाईवे का स्वरूप और रूट की खासियत
यह नया एक्सप्रेसवे कुल 526 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें से करीब 360 किलोमीटर का हिस्सा मध्य प्रदेश में और 166 किलोमीटर का हिस्सा उत्तर प्रदेश में आएगा. इस आधुनिक हाईवे पर गाड़ियां 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकेंगी. फिलहाल इसे चार-लेन का एक्सेस-कंट्रोल्ड हाईवे बनाया जा रहा है, जिसे भविष्य में जरूरत के अनुसार छह-लेन तक बढ़ाया जा सकेगा. इस प्रोजेक्ट के तहत विदिशा, सागर, छतरपुर, महोबा और हमीरपुर जैसे बड़े और महत्वपूर्ण शहर आपस में जुड़ जाएंगे.
कानपुर-कबरई सेक्शन को मंजूरी मिलने से मिली रफ्तार
इस पूरे प्रोजेक्ट के काम में तेजी आने की मुख्य वजह कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे को मिली मंजूरी है. भारत सरकार ने एनएच-34 के अंतर्गत आने वाले 117.7 किलोमीटर लंबे इस हिस्से के लिए सात हजार करोड़ रुपये से अधिक का भारी बजट पास किया है. इस मंजूरी के मिलने से उत्तर प्रदेश की सीमा में काम ने रफ्तार पकड़ ली है, जबकि मध्य प्रदेश की तरफ भी विदिशा और सागर जिलों तक निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है. सागर के बहेरिया से मोहारी के बीच का 42 किलोमीटर लंबा हिस्सा बनकर पूरी तरह तैयार भी हो चुका है.
अन्य बड़े शहरों से सीधी कनेक्टिविटी
इस एक्सप्रेसवे की सबसे बड़ी खूबी यह है कि कानपुर पहुंचते ही यह रिंग रोड के जरिए सीधे निर्माणाधीन कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा. इसके बन जाने से न केवल कानपुर बल्कि भोपाल से लखनऊ की दूरी भी काफी कम हो जाएगी. इसके अलावा, कानपुर से कबरई के बीच का सफर जो पहले साढ़े तीन घंटे में तय होता था, वह घटकर मात्र डेढ़ घंटे का रह जाएगा. सागर ग्रीनफील्ड लिंक रोड के बनने से भोपाल और सागर के बीच की दूरी में भी कमी आएगी.
व्यापार और रोजगार के नए अवसर
यह हाईवे दोनों राज्यों की अर्थव्यवस्था के लिए एक लाइफलाइन साबित होगा. कानपुर उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा गारमेंट, लेदर और केमिकल हब माना जाता है, जबकि भोपाल ऑटोमोबाइल और भारी उद्योगों जैसे बीएचईएल का प्रमुख केंद्र है. इन दोनों बड़े औद्योगिक केंद्रों के जुड़ जाने से कच्चे और पक्के माल की आवाजाही बहुत तेज और आसान हो जाएगी. व्यापारिक गतिविधियों के बढ़ने से बुंदेलखंड क्षेत्र के सागर, छतरपुर, महोबा और हमीरपुर जैसे जिलों में विकास के नए रास्ते खुलेंगे और स्थानीय स्तर पर रोजगार के ढेरों अवसर पैदा होंगे.