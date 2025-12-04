Kanpur News: NIA की बड़ी कार्रवाई! पेट्रोल पंप व नैना इलेक्ट्रॉनिक पर अचानक छापेमारी, जानें क्यों कसा कमलकांत वर्मा पर शिकंजा?

Kanpur NIA Raid News/आलोक त्रिपाठी: कानपुर देहात में एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है. यहां मवार स्थित पेट्रोल पंप पर एनआईए की टीम ने अचानक छापेमारी कर दी. एनआईए की इस छापेमारी से इलाके में हड़कंप मच गई है. यह टीम अभी तलाशी में जुटी हुई है. जांच से जुड़े सुराग खंगाले जा रहे हैं. NIA टीम बम निरोधक दस्ते के साथ पहुचीं थी. कार्रवाई के दौरान साथ में औरैया पुलिस भी थी. पेट्रोल पंप कर्मियों से कड़ाई से पूछताछ की गई.

इस कार्रवाई के दौरान पेट्रोल पंप के एक-एक कोने की जांच की गई. हर पहलू पर टीम ने पड़ताल की. इसके बाद पेट्रोल पंप के मैनेजर को NIA की टीम अपने साथ ले गई.

कई प्रतिष्ठानों पर ताबड़तोड़ छापा

पेट्रोल पंप व नैना इलेक्ट्रॉनिक के संचालक कमल वर्मा और उनके भाईयों के आवास समेत सभी प्रतिष्ठानों पर छापेमारी हुई. सुरक्षा के लिहाज से मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है. आधी रात से गोपनीय तरीके से NIA की करीब 15 टीमें कर छापेमारी कर रही है. कोई भी अधिकारी और जिले के प्रशासनिक अधिकारी अभी कुछ नहीं बता रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कमलकांत वर्मा पर कसा शिकंजा

आपको बता दें कि पेट्रोल पंप कमलकांत वर्मा का है और देर रात से ही कमलकांत वर्मा के एक साथ 15 ठिकानों पर NIA की छापेमारी चल रही है. कमलकांत वर्मा औरैया के निवासी हैं. औरैया में जितने प्रतिष्ठान कमलकांत वर्मा के हैं. सभी जगह NIA की टीम की छापेमारी चल रही है. बताया जा रहा है कि हथियार तस्करी से जुड़ा कोई ऐसा मामला है, जिससे कड़ी जोड़ते हुए NIA की टीम औरैया और कानपुर देहात पहुंची. कमलकांत वर्मा का इतिहास पुराना है. कई मुकदमे और इल्जामों में घिरे कमल कमलकांत वर्मा की मुश्किले अब बढ़ती नजर आ रही हैं.

बताया यह जाता है कि कमलकांत वर्मा पुराना हथियार तस्कर है, जो पहले पंजाब जेल में भी सजा काट चुका है. यहां पर उसके कई प्रतिष्ठान है, जहां पर अब शिकंजा कसता नजर आ रहा. जिस तरीके से एक साथ कई ठिकानों पर NIA टीम पहुंची और बाम निरोधक दस्ता साथ रहा इससे साफ है कि मामला कोई बहुत बड़ा है. फिलहाल टीम पेट्रोल पंप के मैनेजर को साथ ले गई है.

यह भी पढ़ें: अलीगढ़ में खौफ का अंत! हिस्ट्रीशीटर बदमाश शाका को पुलिस ने एनकाउंटर में दबोचा, कई दिनों से था फरार