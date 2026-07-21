Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /कानपुर
  • /पानी की बोतल समझ पी लिया तेजाब, पेट की आंत और खाने की नली झुलसी, कानपुर का मासूम 3 महीने से लड़ रहा जिंदगी की जंग

पानी की बोतल समझ पी लिया तेजाब, पेट की आंत और खाने की नली झुलसी, कानपुर का मासूम 3 महीने से लड़ रहा जिंदगी की जंग

Kanpur Dehat news: कानपुर देहात में करीब 3 महीने पहले 9 साल के एक मासूम बच्चे ने पानी की बोतल समझकर तेजाब पी लिया. इसके बाद से वह अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहा है.

Written ByZee Media BureauEdited By:Amitesh Pandey
Published: Jul 21, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 04:09 PM IST
पानी की बोतल समझ पी लिया तेजाब, पेट की आंत और खाने की नली झुलसी, कानपुर का मासूम 3 महीने से लड़ रहा जिंदगी की जंग

About the Author

Zee Media Bureau

Zee Media Bureau

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ओपी राजभर का अखिलेश यादव पर टिप्पणी, सपा सांसद पर जमीन कब्जाने का लगाया आरोप
Noida News1 hr ago
2
Delhi Mumbai Industrial Corridor2 hrs ago
3
Lucknow news3 hrs ago
4
Rampur News3 hrs ago
5
Maharajganj News3 hrs ago