/पानी की बोतल समझ पी लिया तेजाब, पेट की आंत और खाने की नली झुलसी, कानपुर का मासूम 3 महीने से लड़ रहा जिंदगी की जंग

डॉक्टरों ने ढाई लाख रुपये का इंतजाम करने को कहा

डॉक्टरों ने परिवार को साफ शब्दों में कह दिया है कि इलाज के अगले चरण के लिए तत्काल ढाई लाख रुपये का इंतजाम कर जमा करने होंगे. परिवार का दावा है कि डॉक्टरों ने 10 दिन का समय दिया है. यदि तय समय में रकम जमा नहीं हुई तो इलाज प्रभावित हो सकता है. गरीबी से जूझ रहे दलित परिवार के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतने पैसे कहां से आएं?. मजदूरी करने वाले पिता की आमदनी से घर चलाना मुश्किल है, ऐसे में लाखों रुपये का इलाज उनके लिए असंभव साबित हो रहा है. मदद की उम्मीद लेकर पीड़ित मां अकबरपुर विधायक एवं राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पास भी पहुंची.