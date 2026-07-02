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कानपुर में 'लव जिहाद' का खौफनाक सच, विशाल बनकर दो हिंदू लड़कियों से की शादी, 8 साल बाद खुला 'इरशाद' का राज

Kanpur News: कानपुर में लव जिहाद का हैरान करने वाला मामला सामने आया है. एक मुस्लिम युवक ने दो हिंदू युवतियों को प्रेम जला में फंसा कर शादी कर ली.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 02, 2026, 09:50 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 09:50 PM IST
कानपुर में 'लव जिहाद' का खौफनाक सच, विशाल बनकर दो हिंदू लड़कियों से की शादी, 8 साल बाद खुला 'इरशाद' का राज
Image Credit: फाइल फोटो Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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