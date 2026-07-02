कानपुर में 'लव जिहाद' का खौफनाक सच, विशाल बनकर दो हिंदू लड़कियों से की शादी, 8 साल बाद खुला 'इरशाद' का राज

सोशल मीडिया पर विशाल बनकर फंसाया, 8 साल बाद खुला राज

हिंदू संगठन कार्यकर्ता कृष्णा तिवारी ने बताया कि उन्हें एक पीड़ित महिला का फोन आया था, जिसने रोते हुए खुद को नरक से बचाने और आजाद कराने की गुहार लगाई थी. सामने आई जानकारी के अनुसार, पहली पीड़िता मूल रूप से हरदोई जिले की रहने वाली है. पीड़िता ने बताया कि करीब 8 वर्ष पहले उसकी मुलाकात ऑनलाइन सोशल मीडिया ऐप के जरिए विशाल नाम के व्यक्ति से हुई थी. इसके बाद दोनों ने शादी कर ली. शादी के कुछ दिन बाद महिला को पता चला कि युवक विशाल नहीं बल्कि आगरा निवासी मुस्लिम समुदाय का इरशाद है. लोक-लाज और बदनामी के डर से युवती ने उस समय उसी के साथ रहने का फैसला कर लिया.